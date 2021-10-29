Говорится о нынешнем исполняющем обязанности мэра города Терехове, депутате Скорике, депутате Мустафаевой и кандидате Плетневе. Кроме того, еще несколько кандидатов подавали декларации ранее.

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Кандидаты в мэры Харькова: кто самый богатый

Декларации за 2020 год есть у 4 кандидатов:

исполняющего обязанности городского главы Игоря Терехова;

депутата облсовета от ЕС Александра Скорика;

депутата горсовета от "Слуги народа" Алины Мустафаевой;

кандидата от "Партии Шария" Владимира Плетнева.

Движение обращалось к кандидатам, чьих деклараций нет или они имеют устаревшие данные, и ответов не было. Однако есть декларация Михаила Добкина за 2019 год, ведь он был народным депутатом. Документ о доходах Константина Немичева есть за 2018 год, когда он баллотировался в нардепы.

Добкин имеет квартиры, ружья и карабины, иконы и белый рояль

В 2019 году Михаил Добкин задекларировал:

19 объектов недвижимости – 4 квартиры, лесной участок площадью 28 500 квадратных метров в Заречном Волчанского района, несколько гаражей, земельных участков и мест для парковки;

6 ценных часов, 5 статуэток, более 10 икон, несколько книг конца 18 – начала 19 века (в разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" 101 задекларированный предмет);

19 транспортных средств: 10 легковых авто, 3 мотоцикла, 3 катера;

общий доход Добкиных в 2019 году — 14,2 миллиона гривен;

на жену записаны комплекты украшений, шубы, сумки и одежда;

есть также собственная коллекция ружей и карабинов, антикварной посуды и мебели, 15 картин и рояль белого цвета.

Кроме того, в 2018 году политик задекларировал финансовые обязательства на сумму 13,4 миллиона гривен.

Согласно реестру, Добкин имеет отношение к 5 юридическим компаниям, которые занимаются преимущественно сельским хозяйством на Волыни. К примеру, Владимир-Волынская птицефабрика, которая принадлежит Добкиным, в прошлом году заработала 1,6 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

Более того, на жену задекларированы два векселя и отсрочка по договору купли-продажи.

Александр Скорик в прошлом году имел наибольший доход из всех кандидатов

Александр Скорик баллотируется от "Европейской солидарности". Он генеральный директор ООО "МК Мясной".

Семья задекларировала самый большой из всех кандидатов доход в прошлом году – 17,6 миллиона гривен. Более того, задекларировал:

42 объекта недвижимости, из них – 20 земельных участков, 4 жилых дома и квартиру;

53 транспортных средства, из них большинство – грузовые;

корпоративные права на 2 компании и благотворительную организацию, 3 торговых знака и торговый слоган;

жена имеет два займа – по 2,9 миллиона гривен, взятые в 2018 году;

активы семьи политика – "всего" 696 тысяч гривен.



Состояние кандидатов на должность мэра Харькова / Фото "ЧЕСТНО"

Председатель фракции "Партии Шария" занимает третью строчку

Владимир Плетнев в прошлом году задекларировал 687 тысяч гривен дохода. Большую часть денег получает как пожизненное денежное содержание судьи в отставке. Он также владеет:

активами на 258 тысяч долларов, которые он вместе с женой хранят в наличных;

2 земельных участка и садовый дом в Харькове;

4 автомобиля: Toyota Tundra 2012 года, Porsche Cayenne 2013 года, Volkswagen Caddy 2008 года и грузовой Ivecо;

его жена имеет акции в компании ПАО "Харьковская автобаза № 3" и часть компании ООО "Красный сердолик", которая занимается пассажирскими перевозками.

Терехов в прошлом году заработал 1,5 миллиона гривен, а также арендует квартиру у мамы

Игорь Терехов в прошлом году задекларировал 1,5 миллиона гривен дохода. В горсовете он заработал 1,46 миллиона.

Сын Терехова Андрей заработал 23 тысячи гривен в компании "МЦ ОН КЛИНИК ХАРЬКОВ", соучредителем которой является его мать – Елена Винник.

Интересно! В 2014 году Терехов и Винник расстались, поэтому ее данных нет в декларации. Однако экс-жена владеет семейным бизнесом. В частности компаниями "Он клиник" и "Доктор ПРО".

Кроме этого, Игорь Терехов задекларировал:

3 квартиры: первая в совместной собственности с матерью Викторией Тереховой, вторую – арендует у мамы, а третью – снимает с сыном Андреем. Также арендует Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года;

в 2017 году получил заем 10 миллионов гривен у Лады Кримерман, размер которой не изменился (то есть долг не отдавал);

в 2021 году Терехов приобрел оборудование для кабинета химии за 280 тысяч гривен. Также он сделал пожертвование на 395 тысяч гривен.

Мустафаева задекларировала 5,1 миллиона гривен дохода

Алина Мустафаева – самовыдвиженка, которая 5,1 миллиона дохода заработала по основному месту работы у компании "Экокар". Кроме того, – имела 4 работы по совместительству, занималась предпринимательской деятельностью и получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Мустафаева задекларировала:

приобретенную в прошлом году квартиру в Харькове площадью 137 квадратных метров, а еще одну – арендует у мамы Ларисы Мустафаевой;

владеет Chevrolet Volt 2013-го года, а Cadillac ELR 2016 года имеет в служебном пользовании. Компания, которая предоставляет Мустафаевой это авто, ей и принадлежит;

имеет 2 компании, которые занимаются торговлей автомобилями и легковым транспортом, предоставлением услуг такси и техническим обслуживанием машин;

у нее нет активов.

Немичев, согласно обнародованным документам, имеет меньше всего дохода

Константин Немичев также самовыдвиженец. Он в январе 2018 года стал главой Харьковской областной ячейки политической партии "Национальный Корпус".

В декларации политика за 2018 год говорится:

тогда семья заработала 120 тысяч гривен, больше всего – зарплата отца, а сам Немичев заработал гривен государственной и социальной материальной помощи и получил приз в размере 2758 гривен;

имеет земельный участок в селе Песчанка Красноградского района Харьковской области;

задекларировал квартиру, принадлежащую матери;

имеет авто Hyundai Tucson 2007 года и Volkswagen Crafter 2012 года.

Суспільному рассказал, что залог в размере 271 659 гривен внес из собственных средств и при поддержке предпринимателей и волонтеров (речь идет о залоге, который должны внести кандидаты на внеочередных выборах городского главы Харькова – 24 канал).

Деклараций не имеют самовыдвиженцы Денис Ярославский, Сергей Ряполов, Виктор Величков и Дмитрий Маринин.



Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала