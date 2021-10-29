Говорится о нынешнем исполняющем обязанности мэра города Терехове, депутате Скорике, депутате Мустафаевой и кандидате Плетневе. Кроме того, еще несколько кандидатов подавали декларации ранее.
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Декларации за 2020 год есть у 4 кандидатов:
- исполняющего обязанности городского главы Игоря Терехова;
- депутата облсовета от ЕС Александра Скорика;
- депутата горсовета от "Слуги народа" Алины Мустафаевой;
- кандидата от "Партии Шария" Владимира Плетнева.
Движение обращалось к кандидатам, чьих деклараций нет или они имеют устаревшие данные, и ответов не было. Однако есть декларация Михаила Добкина за 2019 год, ведь он был народным депутатом. Документ о доходах Константина Немичева есть за 2018 год, когда он баллотировался в нардепы.
Добкин имеет квартиры, ружья и карабины, иконы и белый рояль
В 2019 году Михаил Добкин задекларировал:
- 19 объектов недвижимости – 4 квартиры, лесной участок площадью 28 500 квадратных метров в Заречном Волчанского района, несколько гаражей, земельных участков и мест для парковки;
- 6 ценных часов, 5 статуэток, более 10 икон, несколько книг конца 18 – начала 19 века (в разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" 101 задекларированный предмет);
- 19 транспортных средств: 10 легковых авто, 3 мотоцикла, 3 катера;
- общий доход Добкиных в 2019 году — 14,2 миллиона гривен;
- на жену записаны комплекты украшений, шубы, сумки и одежда;
- есть также собственная коллекция ружей и карабинов, антикварной посуды и мебели, 15 картин и рояль белого цвета.
Кроме того, в 2018 году политик задекларировал финансовые обязательства на сумму 13,4 миллиона гривен.
Согласно реестру, Добкин имеет отношение к 5 юридическим компаниям, которые занимаются преимущественно сельским хозяйством на Волыни. К примеру, Владимир-Волынская птицефабрика, которая принадлежит Добкиным, в прошлом году заработала 1,6 миллиарда гривен,
– говорится в сообщении.
Более того, на жену задекларированы два векселя и отсрочка по договору купли-продажи.
Александр Скорик в прошлом году имел наибольший доход из всех кандидатов
Александр Скорик баллотируется от "Европейской солидарности". Он генеральный директор ООО "МК Мясной".
Семья задекларировала самый большой из всех кандидатов доход в прошлом году – 17,6 миллиона гривен. Более того, задекларировал:
- 42 объекта недвижимости, из них – 20 земельных участков, 4 жилых дома и квартиру;
- 53 транспортных средства, из них большинство – грузовые;
- корпоративные права на 2 компании и благотворительную организацию, 3 торговых знака и торговый слоган;
- жена имеет два займа – по 2,9 миллиона гривен, взятые в 2018 году;
- активы семьи политика – "всего" 696 тысяч гривен.
Состояние кандидатов на должность мэра Харькова / Фото "ЧЕСТНО"
Председатель фракции "Партии Шария" занимает третью строчку
Владимир Плетнев в прошлом году задекларировал 687 тысяч гривен дохода. Большую часть денег получает как пожизненное денежное содержание судьи в отставке. Он также владеет:
- активами на 258 тысяч долларов, которые он вместе с женой хранят в наличных;
- 2 земельных участка и садовый дом в Харькове;
- 4 автомобиля: Toyota Tundra 2012 года, Porsche Cayenne 2013 года, Volkswagen Caddy 2008 года и грузовой Ivecо;
- его жена имеет акции в компании ПАО "Харьковская автобаза № 3" и часть компании ООО "Красный сердолик", которая занимается пассажирскими перевозками.
Терехов в прошлом году заработал 1,5 миллиона гривен, а также арендует квартиру у мамы
Игорь Терехов в прошлом году задекларировал 1,5 миллиона гривен дохода. В горсовете он заработал 1,46 миллиона.
Сын Терехова Андрей заработал 23 тысячи гривен в компании "МЦ ОН КЛИНИК ХАРЬКОВ", соучредителем которой является его мать – Елена Винник.
Кроме этого, Игорь Терехов задекларировал:
- 3 квартиры: первая в совместной собственности с матерью Викторией Тереховой, вторую – арендует у мамы, а третью – снимает с сыном Андреем. Также арендует Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 года;
- в 2017 году получил заем 10 миллионов гривен у Лады Кримерман, размер которой не изменился (то есть долг не отдавал);
- в 2021 году Терехов приобрел оборудование для кабинета химии за 280 тысяч гривен. Также он сделал пожертвование на 395 тысяч гривен.
Мустафаева задекларировала 5,1 миллиона гривен дохода
Алина Мустафаева – самовыдвиженка, которая 5,1 миллиона дохода заработала по основному месту работы у компании "Экокар". Кроме того, – имела 4 работы по совместительству, занималась предпринимательской деятельностью и получила доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.
Мустафаева задекларировала:
- приобретенную в прошлом году квартиру в Харькове площадью 137 квадратных метров, а еще одну – арендует у мамы Ларисы Мустафаевой;
- владеет Chevrolet Volt 2013-го года, а Cadillac ELR 2016 года имеет в служебном пользовании. Компания, которая предоставляет Мустафаевой это авто, ей и принадлежит;
- имеет 2 компании, которые занимаются торговлей автомобилями и легковым транспортом, предоставлением услуг такси и техническим обслуживанием машин;
- у нее нет активов.
Немичев, согласно обнародованным документам, имеет меньше всего дохода
Константин Немичев также самовыдвиженец. Он в январе 2018 года стал главой Харьковской областной ячейки политической партии "Национальный Корпус".
В декларации политика за 2018 год говорится:
- тогда семья заработала 120 тысяч гривен, больше всего – зарплата отца, а сам Немичев заработал гривен государственной и социальной материальной помощи и получил приз в размере 2758 гривен;
- имеет земельный участок в селе Песчанка Красноградского района Харьковской области;
- задекларировал квартиру, принадлежащую матери;
- имеет авто Hyundai Tucson 2007 года и Volkswagen Crafter 2012 года.
Суспільному рассказал, что залог в размере 271 659 гривен внес из собственных средств и при поддержке предпринимателей и волонтеров (речь идет о залоге, который должны внести кандидаты на внеочередных выборах городского главы Харькова – 24 канал).
Деклараций не имеют самовыдвиженцы Денис Ярославский, Сергей Ряполов, Виктор Величков и Дмитрий Маринин.
Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала