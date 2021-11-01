В своем отчете члены ТИК отметили, что в целом в этом районе не использовали 155 037 бюллетеней. А пришли голосовать только 54 780 человек.

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Какие результаты голосования в Московском районе

Игорь Терехов – 27 193 голоса;

Михаил Добкин – 16 635 голосов;

Александр Скорик – 2 947 голосов;

Константин Немичев – 2 541 голос;

Алина Мустафаева – 1 702 голоса;

Владимир Плетнев – 1 692 голоса;

Денис Ярославский – 1 121 голос;

Дмитрий Маринин – 530 голосов;

Сергей Ряполов – 234 голоса;

Виктор Величков – 183 голоса.

Заявляют о фальсификации

Также в этот день активисты ОПОРЫ обвинили членов комиссий в подделке протоколов. Сначала они писали, что зафиксировали такое нарушение на одном участке в Основянском районе. Речь шла о вероятном завышении поддержки Игоря Терехова.

Однако впоследствии такое же "изменение цифр" обнаружили на 9 участках Новобаварского района. Уже написали заявления в полицию. А глава ТИК Основянского района сказал, что не будет комментировать простые "фото из интернета".