Говорят, что он не ведет активной кампании в самом Харькове, предпочитая участие в эфирах центральных телеканалов. Кроме того, надо учитывать, что по всем социологическим опросам Михаил Добкин существенно отстает от Терехова (даже по тем опросам, которые, как говорят, сделаны по заказу команды Добкина).

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А проигрыш на харьковских выборах может сломать Михаилу Марковичу стратегию возвращения в большую политику и обесценить его политические акции. К тому же, в прошлом году мы наблюдали уже дважды, когда Михаил Добкин сходил с дистанции еще до забега.

Вначале это произошло в Киеве, где Михаил Добкин заявил о своем участии в выборах мэра столицы Украины, но затем отказался от этих намерений. А затем похожая история произошла и в Харькове. Сначала было заявление об участии в выборах мэра Харькова, а потом отказ (после резко негативной реакции Геннадия Кернеса).

Добкин может отказаться от участия в выборах мэра Харькова / Фото mykharkov

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Так что, кто его знает, может быть, что-то подобное произойдет и в третий раз. И я не удивлюсь этому.

Уже давно было понятно, и я об этом не раз писал, что Добкина интересует не Харьков, а возвращение в большую политику (а это можно сделать и без участия в харьковских выборах).