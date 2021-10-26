Выборы мэра Харькова: как проголосовать, если заболел

В Харькове 31 октября будут избирать нового мэра города. Поскольку количество больных коронавирусом растет, в городской избирательной комиссии рассказали, как воспользоваться правом голоса, если вы инфицированы.

Чтобы проголосовать дома, нужно выполнить лишь несколько простых шагов. Однако важно сделать это до вечера 29 октября.

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Как проголосовать

Если избиратель не может прийти в участок, прежде всего он должен взять справку от врача. Также нужно написать заявление в произвольной форме и передать его с чьей-то помощью в избирательный участок по месту жительства.

В заявлении прежде всего нужно указать свои данные:

номер избирательного участка;

адрес;

фамилию, имя, отчество.

Также там стоит написать такой текст: "В связи с невозможностью по состоянию здоровья прибыть в помещение для голосования прошу обеспечить мне голосование на дому по месту моего пребывания".

Как будут происходить выборы

В городе планируют организовать 605 участков, из которых 55 будут в медучреждениях. Если человек лечится в стационаре больницы, писать заявление не обязательно, поскольку там будут избирательные участки. Поскольку не все пациенты могут ходить, они смогут проголосовать на кровати.

Члены избирательной комиссии, они с урной в защитных костюмах будут подходить к больным, которые не могут подойти к избирательному участку или в помещение, отведенное для этого. И будут голосовать непосредственно у постели больного,

– пояснила заместитель директора городского Департамента здравоохранения Елена Головина.

Впоследствии сформируют и комиссии для избирателей, которые будут голосовать дома. Всего в Харькове сейчас могут проголосовать чуть больше миллиона человек. Больными коронавирусом по состоянию на 26 октября являются 17,5 тысячи горожан, среди которых и дети.