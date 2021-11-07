Дело касалось расхождений данных в протоколах в Холодногорском районе. Решение приняла судья Юлия Зоркина в 16:00.

Важно Фальсификации и вбросы: самопровозглашенный преемник Кернеса выиграл на выборах

Истец должен заплатить 3632 гривны судебного сбора. Наблюдатели заявили о нарушениях в ряде избирательных участков. Утверждали, что общее расхождение в количестве голосов в районе составило 248 голосов в пользу Терехова.

Еще 2 отказа в пересчете

Кроме того, суд вынес приговоры по делу о пересчете голосов на участках Новобаварского и Основянского районов. В этих случаях ОПОРЕ тоже отказали в удовлетворении исков.

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