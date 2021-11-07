Выборы мэра Харькова: суд отказал в пересчете голосов
Источник:"Суспільне"
Харьковский окружной административный суд трижды за день отказал в пересчете результатов выборов городского главы. С этой просьбой обращался представитель ОПОРЫ Николай Зинченко.
Дело касалось расхождений данных в протоколах в Холодногорском районе. Решение приняла судья Юлия Зоркина в 16:00.
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Истец должен заплатить 3632 гривны судебного сбора. Наблюдатели заявили о нарушениях в ряде избирательных участков. Утверждали, что общее расхождение в количестве голосов в районе составило 248 голосов в пользу Терехова.
Еще 2 отказа в пересчете
Кроме того, суд вынес приговоры по делу о пересчете голосов на участках Новобаварского и Основянского районов. В этих случаях ОПОРЕ тоже отказали в удовлетворении исков.
Что известно о выборах мэра Харькова
- Выборы городского главы Харькова прошли 31 октября.
- По официальным результатам, секретаря горсовета Игоря Терехова поддержали 146 240 жителей города, а его конкурента Михаила Добкина – 82 008. Терехов получил 50,66% голосов избирателей.
- Активисты ОПОРЫ заявили о нарушениях на 21 участке. Говорили также якобы о добавлении голосов Терехову.