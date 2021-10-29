Выборы мэра в Харькове: как голосовать во времена карантина

В Харькове 31 октября будут выбирать нового мэра города. Всех жителей города призывают быть сознательными и соблюдать на участках карантинные ограничения. Также уже рассказали, как могут воспользоваться правом голоса те, кто болеет коронавирусом.

Детальнее о том, как проголосовать на выборах мэра Харькова во время карантина, читайте в материале.

К теме Рейтинги кандидатов в мэры Харькова: у кого самые большие шансы заменить Кернеса

Как будет проходить голосование на участках

Чиновники Департамента здравоохранения горсовета Харькова сообщили, что законодательство разрешает проведение выборов в красной зоне карантина. Однако акцентировали и на том, что будут следить за выполнением всех противоэпидемических мер.

Требования к избирателям будут уже вполне обычными. То есть, нужно быть в защитной маске, плотно закрывающей рот и нос. Кроме этого, на участках необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Тоже всех призывают пользоваться защитными перчатками. Кроме этого необходимо дезинфицировать руки антисептиками, которые будут не только на входе, но и в помещениях участков. Следует отметить, что будут впускать туда не только вакцинированных, а всех.



Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Инфографика 24 канала

Как голосовать, если заболел

В избирательной комиссии предусмотрели и возможность голосовать для заболевших. Если избиратель в таком положении, он должен подтвердить это справкой от врача. Также нужно написать заявление в произвольной форме и передать его кем-то на избирательный участок по месту жительства.

Что нужно писать в заявлении:

номер своего избирательного участка;

собственный адрес;

фамилия, имя, отчество (полностью).

Еще там должен быть текст: "В связи с невозможностью по состоянию здоровья прибыть в помещение для голосования, прошу обеспечить мне голосование дома по месту моего пребывания".

Все эти требования требовалось выполнить до вечера 29 октября. Если документы приняли, к заявителю в день выборов придут члены избирательной комиссии с сундуком бюллетеней.

Как будут голосовать госпитализированные

Если человек с правом голоса лечится на стационаре городской больницы, заявление писать не нужно. В каждом медучреждении будет свой избирательный участок, где можно будет проголосовать.

Если пациент не может прийти в отведенное на это помещение, бюллетень и сундук ему принесут. Следует отметить, в общей сложности в городе планируют организовать 605 участков, из которых 55 в медучреждениях.

Актуально Добкин – второй, Терехов – предпоследний: обнародовали бюллетени выборов мэра Харькова



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала