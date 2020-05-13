Выборы мэра Киева: главные интриги и шансы кандидатов

Приближаются местные выборы, которые должны состояться в октябре. Одна из интриг – кто будет бороться за кресло мэра Киева, в частности, кого будет выдвигать правящая партия "Слуга народа".

Об особенностях кампании в Киеве, а также шансах возможных кандидатов, – в материале 24 канала.

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Какой будет главная тема избирательной кампании

По словам руководителя Центра политического анализа "Пента" Владимира Фесенко, главной проблемой, вокруг которой развернется политическая борьба на местных выборах – как жить в условиях экономического кризиса, а не борьба с пандемией коронавируса.

Тема борьбы с коронавирусом и карантина станет актуальной на выборах, если осенью будет вторая волна. Или, если эпидемия заметно не стихнет. На выборах сильно проявится тема отношений между центром и местным самоуправлением,

– отмечает Владимир Фесенко.



Как повлияет на ход кампании пандемия коронавирус? / Фото Getty

По мнению политолога, мэры будут критиковать центральную власть, что она не понимает проблем регионов, будут требовать больше полномочий городам, больше налогов. В условиях экономического кризиса и противостояния с Россией для Украины, считает Фесенко, это опасно. Ослабление центра означает ослабление страны.

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Политолог Петр Олещук отмечает: последние опросы показывают рост общественного запроса на людей с менеджерским опытом, а не просто абстрактные "новые лица". Все это позволяет более-менее очертить круг потенциальных участников предвыборной кампании.

В Киеве будет предприимчивая кампания

Как отмечают наблюдатели, в столице Украины развернется интересная кампания. По словам Петра Олещука, пока определяется основной потенциальный оппонент действующего городского головы Кличко. Хотя уже понятно, что желающих будет немало. В то же время, по его словам, ситуация перед выборами наиболее благоприятная для демонстрации слабостей и проблем действующего руководства города.

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Владимир Фесенко отмечает: ситуация противоречивая. Все ведущие политические силы должны выдвигать своего кандидата в Киеве. Но специфическая ситуация с действующим мэром Кличко. Он точно не выигрывает в первом туре. При этом рейтинг у него высокий, а явных сильных конкурентов нет.

"На выборах мэра Киева, скорее, будет имиджевая политтехнологическая борьба. Борьба Кличко и претендентов на выход во второй тур", – говорит Фесенко.

Какие общественно-политические настроения киевлян

Согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" 4-7 апреля 2020 года среди жителей Киева, голоса распределились следующим образом:

Виталий Кличко – 38,7% среди тех, кто определился с выбором;

Сергей Притула – 9,1%;

Александр Ткаченко – 8,8%;

Андрей Пальчевский – 8,2%;

Александр Омельченко – 6,4%;

Александр Попов – 5,2%;

Борислав Береза – 4,4%.

Рейтинги других кандидатов – менее 4%. Не определились с выбором – около четверти опрошенных.

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Какие шансы у потенциальных кандидатов в мэры Киева

Пока нет четкой определенности с кандидатом в мэры Киева от главных политических сил. В частности, от провластной партии "Слуга народа". Владимир Фесенко отмечает: есть разные варианты и сценарии. К примеру, рациональный сценарий "Слуги народа" – договориться с Кличко о союзе в новом составе Киевсовета. "Слуга народа" не будет выставлять сильного конкурента или поддержит Кличко на определенных условиях. Секретарем Киевсовета будет депутат от "СН". Возможно, глава КГГА также от партии президента Зеленского.

Виталий Кличко

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает: Кличко заигрался в президентскую избирательную кампанию в борьбе с коронавирусом, забыв о реальных делах в городе.

Кампания в стиле Шварцнегера – прикольная, но мало эффективная. Летающие аграрные дроны, которые якобы дезинфицируют город, Тик-Токовские видео, где Кличко сам себя подстригает или постоянные совещания с Зеленским – это все больше похоже на бурную имитацию работы мэра, чем на реальный эффективный менеджерский подход,

– подчеркивает Николай Давидюк.

По его убеждению, как мэр Киева, Кличко не выполняет свои прямые обязанности – заботиться о реальном положении дел, а не о собственных политических интересах.



Вокруг Кличко много коррупционных скандалов / Фото Facebook

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По словам Петра Олещука, в Киеве нарастает вал коррупционных скандалов. Последний – закупка новых автобусов для столицы. По сравнению с прошлыми примерами стоимость одного автобуса выросла с 4,66 до 6 млн. гривен. Общая разница – 500 млн. Колоссальная сумма, которую можно было бы потратить, например, на ремонт дорог. Ранее, 14 апреля, СБУ задержала первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника по подозрению вымогательства взятки в 125 тысяч долларов от представителя компании-застройщика. Это вызывает интерес оппонентов Кличко.

В то же время Фесенко отмечает: во втором туре Кличко выигрывает почти у всех. Впрочем, нельзя исключать появление темных лошадок.

Дмитрий Разумков, "Слуга народа"

СМИ обнародовали информацию о возможности баллотирования от президентской партии спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Но, по мнению Владимира Фесенко, сомнительно, что Разумков согласится. По рейтингам Разумков имеет шансы. (По данным Центра Разумкова, спикеру Верховной Рады доверяет 34% – "24") Но Разумков хорошо понимает – работа мэра – хозяйственная. И кресло главы парламента ему нравится.

Дмитрию Разумкова больше нравится кресло спикера / Фото Facebook

Александр Ткаченко, "Слуга народа"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" осенью 2019 проявлял активность, и есть информация, что не отказался от своих амбиций на пост мэра. Однако победить Кличко Ткаченко вряд ли удастся.

Александр Ткаченко в 2019 году активно противостоял Кличко /Фото Facebook

Николай Тищенко, "Слуга народа"

Скандальный депутат от "Слуги народа", последний из которых – из-за работы ресторана Тищенко "Велюр" во время карантина. Как отмечает Владимир Фесенко, о баллотировании Тищенко было много слухов. Первый вариант был следующим: он должен обеспечить успех партийного списка "Слуги народа" на выборах в столице и стать секретарем Киевсовета.

Похоже, у Тищенко заиграли амбиции, и он пойдет на выборы мэра Киева самостоятельно. Но его выдвижение – рискованное и ошибочное. У Тищенко явные ограничения публичной активности. Он не оратор, нет харизмы,

– отмечает Фесенко.



Из-за работы ресторана Тищенко предприниматели вышли на протест / Фото Facebook

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Андрей Пальчевский, телеведущий, основатель клиники Eurolab

Андрей Пальчевский – еще один возможный кандидат от "Слуги народа". По мнению Фесенко, в 2019 Пальчевский начал активную кампанию. У него заметный рейтинг, и он может побороться за выход во второй тур.



Пальчевский может попасть во второй тур? / Фото Facebook

Алексей Гончаренко, "Европейская солидарность"

Скандальный нардеп от партии пятого президента Порошенко, по информации СМИ, также хочет идти в мэры Киева. Впрочем, отмечает Фесенко, даже в ЕС от такого варианта не в восторге.



У Порошенко не слишком довольны кандидатурой Гончаренко / Фото Facebook

Владимир Гройсман

Бывший спикер парламента имеет реноме успешного мэра. Но, как рассказывает Фесенко, рейтинги Гройсмана не очень высокие. С другой стороны, при сильной раскрутке и поддержке других партий Гройсман мог бы побороться за выход во второй тур.



Удастся ли Гройсману вернуться в большую политику? / Фото 24 канала

Александр Попов, "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Бывший заместитель мэра Черновецкого при президентстве Януковича имеет противоречивую репутацию. В частности, Александр Попов в ноябре 2013 года отдал приказ снести студенческий палаточный городок на Майдане якобы для установления новогодней елки.



Попов себя дискредитировал разгоном студенческого городка / Фото SBU портала