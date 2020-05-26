Кого бы выбрали мэром Киева в мае: результаты опроса
Местные выборы по плану должны состояться в октябре 2020-го. Согласно свежему майскому рейтингу победу в Киеве бы одержал бы действующий мэр столицы Виталий Кличко.
Виталий Кличко набрал бы 41,1% голосов тех, кто определился с выбором, если бы выборы проходили в ближайшее время. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", опубликованные на "Интерфакс-Украина".
Важно На выборах мэра Киева я поддержу кандидата от "Слуги народа", – Зеленский
За кого бы голосовали киевляне
- за предпринимателя и телеведущего Андрея Пальчевского – 8,8%,
- за возможного кандидата от партии "Голос", шоумена и телеведущего Сергея Притулу – 8%,
- экс-мера Киева Александра Омельченко (партия "Единство") – 7,8%,
- журналиста Дмитрия Гордона – 7,8%,
- экс-главу КГГА Александра Попова (ОПЗЖ) – 5,3%,
- нардепа Алексея Кучеренко ("Батькивщина") – 5,2%,
- экс-нардепа Борислава Березу – 3,3%,
- экс-нардепа Андрея Ильенко ("Свобода") – 3,2%,
- народного депутата Александра Ткаченко ("Слуга народа") – 1,3%.
При этом еще 7,6% готовы поддержать другого кандидата.
Это интересно Выборы мэра Киева: главные интриги и шансы кандидатов
Проценты поддержки всех респондентов
- Кличко поддержали бы 32,5% респондентов,
- Пальчевского – 6,9%,
- Притулу – 6,3%,
- Омельченко – 6,2%,
- Гордона – 6,1%,
- Попова – 4,2%,
- Кучеренко – 4, 1%,
- Березу – 2,6%,
- Ильенко – 2,6%,
- Ткаченко – 1%.
И еще 6% – за другого кандидата.
Глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель отметил, что при имитации выборов в первом туре среди тех, кто определился и будет голосовать, есть "все-таки достаточно условный список кандидатов".
Нет кандидата от "Европейской солидарности", баллотирование которого может отразиться на рейтинге Кличко. Мы видим низкий рейтинг кандидата от "Слуги народа", что также, по-видимому, связано с тем, что правящая партия не определилась с кандидатом,
– указал Кошель.
Второй тур выборов: возможные комбинации
Согласно данным опроса, если во второй тур выборов вышли бы Кличко и Притула, то мэр столицы получил бы 46,5% поддержки, а шоумен – 19,3%. В паре Кличко-Пальчевский мэр получает 49,3%, а его оппонент – 7,6%.
Если во второй тур выйдут Кличко и Ткаченко, то 52,1% определившихся проголосовали бы за действующего мэра, а 10% – за этого возможного кандидата от "Слуги народа". В возможной паре Кличко-Гордон мэр столицы набрал бы 49,7%, а Гордон – 18,8%.
Выборы в Киевский городской совет
На выборах в Киевский городской совет среди тех, кто определился и намерен голосовать,
- 20,8% готовы поддержать "Европейскую солидарность",
- 18,2% – "Слуга народа",
- 13,3% – "УДАР" Виталия Кличко,
- 9% – "Батькивщину",
- 8,8% – "Оппозиционную платформу – За жизнь",
- 5,1% – "Движение новых сил Михаила Саакашвили",
- 4,4% – партию Шария,
- 4,2% – партию "Голос",
- 3% – "Свободу"
Другие партии получили бы меньше 3%.
Исследование провели в Киеве с 8 по 20 мая и опросили 4000 респондентов по телефонному интервью. Опрос провели во всех 10 административно-территориальных районах Киева, а статистическая погрешность – 1,9%.