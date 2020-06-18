Выборы мэра Киева: когда "Слуга народа" назовет своего кандидата
"Слуга народа" озвучит имя своего кандидата в мэры Киева не раньше конца июля. До этого времени претенденты на участие в голосовании будут готовиться и работать на рейтинг партии.
Кандидатуру озвучат в конце июля
О таких намерениях президентской политсилы сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНИАН.
К теме Какой сюрприз готовит "Слуга народа" на выборы мэра Киева
Ранее Арахамия уже сообщал, что к концу следующего месяца будут известны результаты так называемого социологического праймериз. Решение в "Слуге народе" планируют принимать уже после того, как будут известны кандидаты от других политсил.
Кто примет участие в праймериз
Предварительно участие в праймериз намеревались взять Ирина Верещук, Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и Александр Ткаченко. Однако Ткаченко, которого назначили министром культуры, намерен отказаться от праймериз.
Что известно о выборах мэра Киева?Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета состоятся 25 октября 2020 года. Лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа". Согласно исследованиям нескольких социологических групп, больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего городского голову Виталия Кличко.
Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала