Николай Тищенко возглавил столичный центр "Слуги народа". Однако это не имеет никакого отношения к баллотированию в мэры Киева. Тищенко благодаря этому назначению не стал автоматическим кандидатом.

Об этом в эфире программы "Политбюро" на 24 канале заявила нардеп "Слуги народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что отбор кандидатов в мэры Киева еще продолжается.

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"Это не означает, что он является автоматическим кандидатом в мэры Киева, абсолютно нет. Этот внутренний отбор при участии даже внешних кандидатов продолжается. Я думаю, в ближайшие недели эта интрига развеется и закончится", – сказала Кравчук.

Она пояснила, что Тищенко больше всех хотел возглавить столичную ячейку партии.

К слову. Киевская областная ячейка партии "Слуга народа" возглавил нардеп Александр Дубинский. Его кандидатуру утвердил Высший совет партии 14 июня 2020 года.

Также Кравчук заверила, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не балатуватиметься в мэры Киева, как планировал. "Он сосредоточился на министерстве, не будет претендовать на выборную должность", – сказала Кравчук.

Что известно о выборах мэра Киева? Очередные выборы мэра Киева и Киевсовета состоятся 25 октября 2020 года. Лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является президентская партия "Слуга народа". Согласно исследованиям нескольких социологических групп, больше всего голосов киевляне готовы отдать за действующего городского голову Виталия Кличко.

Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

