Выборы мэра Киева: кто хочет занять желанное кресло и почему борьба будет очень жесткой

В стране активизировалась местная избирательная кампания. Политические элиты поняли, что коронавирус – это наше настоящее, где вряд ли что-то новое, поэтому нужно приспосабливаться к текущим обстоятельствам, которые есть сейчас.

Тож не дивно, що все активніше обговорюється Національна партія мерів, рейтинги Кличка, праймеріз від "Слуги народу", нові політичні проєкти та багато іншого.

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Медіа від вибори

У Києві, буде найбільш динамічна і жорстка кампанія за крісло очільника столиці за низкою причин:

– По-перше, через фінансовий ресурс, що буде стояти на кону.

– По-друге, політичні амбіції того, хто переможе, адже це пряма проєкція на президентство.

– По-третє, це групи впливу, які не звикли поступатися власними інтересами в столиці.

Уже зараз готується низка телевізійних каналів, які будуть вмикатися до виборчої кампанії задля зомбування населення голосувати за того чи іншого політика. Крім цього ще очікується перерозподіл національних телеканалів.

Буде оголошена купівля одного глянцевого журналу – вже офіційно редакції представили навіть їхнього куратора – одного відомого "бородатого" депутата.

Також зараз ведеться аналіз купівлі міських телеграм-каналів, сайтів, міських груп за інтересами.

Політика

"Європейська солідарність"

В партії п'ятого президента ведуться жорсткі переговори, хто ж власне буде висуванцем.

Гончаренко ставить умови Порошенку і сигналізує, що може йти без його участі та партії, бо має сильні медійні позиції, ораторські здібності та гарне фінансове підсилення у своєму рідному регіоні.



Петро Порошенко та Олексій Гончаренко / Фото politnavigator.news

Олексій сьогодні виглядає більш динамічним та серйозним політиком, аніж лідер його фракції. Зрозуміло, що молодий політик не хоче підкорятися вже "пристарілому" політично Порошенку. Останній в свою чергу, щоб не піддаватися незалежній грі Гончаренка, думає про висування ексміністра транспорту – Володимира Омеляна.

Хоча зрозуміло, що для Омеляна більш перспективно піти від себе або від будь-якої іншої партії. Таке рішення дало би шанс здобути політичну незалежність і вже на наступних виборах балотуватися або до ВР, або як кандидат у президенти. Це не дивно, тому що його бекграунд, який він здобув у міністерстві, дозволяє претендувати на вищі посади, а приналежність до Порошенка завжди ставитиме його не вище другого номера.

До речі, перспективи висування Прокопіва мінімальні.

"Блок Юлії Тимошенко"

Батьківщина, скоріше за все, висуватиме Віталія Нестора, який останнім часом дуже сильно активізувався і намагається наростити свою впізнаваність та популярність. Такими кроками він планує зробити перетік від базового електорату Юлії Тимошенко в місті до себе як кандидата в мери.

Також один з інсайдів, що "Батьківщина", ОПЗЖ і партія Кличка за допомогою "Слуг народу" та їх кураторів з ОП намагаються зробити кругову поруку. Тобто ще до початку виборів розділити так звані портфелі та спробувати домовитись про зону впливу ще до виборчої кампанії.

"Опозиційна платформа – За життя"

Швидше за все, кандидатом від цієї партії може бути Андрій Пальчевський. Він зараз веде дуже активну виборчу кампанію з великою медіа активністю і намаганням тримати постійно в напрузі свій електорат, близько четвертини якого – це електорат "ОПЗЖ". Проте, насправді, Пальчевський має і свою аудиторію, тому активно зараз шукає гроші, фінансові ресурси, медійний ресурс додатковий для того, щоб можна було висуватись самому

Також розглядається висування Пальчевського і Смешка як єдиної партії. Ця стратегія лежить в сфері інтересів бенефіціарів КиївЛайву.

До речі: Потрібна команда людей, – Притула ще обдумує участь у виборах мера Києва

Партія Смешка "Сила і честь"

Суперечливі активності Гордона покликані активізувати базовий електорат ОПЗЖ і проросійський електорат в Києві для того, щоб, як мінімум, обіграти Пальчевського.

Але це може мати й певний національний характер. Ми бачили наскільки ніжно Гордон спілкується з ОП і виникає враження, що ось ці інтерв'ю – це насправді сценарій написаний ще в Москві. Головна задача таких дій – вмонтувати в українські медіапули потрібних для Москви персонажів.

Саме тому треба читати рішення Гордона не як влучні таргетингові електоральні кроки, а дуже часто як геополітичні ігри.

Виглядає так, що Смешко взагалі не може знайти місце у своїй однойменній партії. Ось чому йому намагаються малювати рейтинги в окремих соціологічних компаніях.

З Нового року з початку фінансування, симпатії виросли з 1% до 6% відразу. Без медійної участі політика, вигідних політичних подій чи кадрових призначень.

Смешко не робить ніяких медіа активностей, а просто відсиджується на політичній пенсії – в очікуванні, що зможе ще раз капіталізувати свою партію, завести туди людей, окремо взятих фінансових спонсорів. Такими діями він має забезпечити собі фінансовий парашут і безбідну старість.

Проте неконтрольований та повністію незалежний Гордон цьому може завадити. По інший бік частина київських мажоритарників готова вриватись до Гордона і Смешка, аби взяти їх франшизу і вести партію на вибори. Взагалі цікава ситуація, коли другий номер партії, в рази сильніший за першого.

"Слуга народу"

"Слуга народу" вирішили проводити праймеріз. Ідея загалом правильна та досить демократична. Президент намагається бути в стороні, але заявляє, що готовий підтримати кандидата.

Постає питання лише в тому, наскільки відкрито і чесно будуть проведені ці праймеріз.

Партія "Слуга народу" фактично має найкращий рейтинг в столиці, але, в той же час, може втратити це лідерство. Зокрема, якщо вони будуть дуже довго затягувати з прийняттям рішення, хто ж таки поведе партію на вибори мера. І це може виявитися загрозою, тому що гратись у видимість демократії – надто небезпечно.



Микола Тищенко все? / Фото пресслужби "Слуги народу"

Зрозуміло, що Тищенко вже не піде – не важливо скільки б він в маршрутці не їздив та постерів не виставляв. Адже, з точки зору висування, для партії це буде якраз таки іміджева втрата.

Велика політична загадка: Віталій Кличко – піде від СН чи ні?

Для нього це може бути сигнал як правонаступництво в президентській кампанії. Якщо під Кличка зіллють праймеріз і висунуть від "Слуги народу" (начебто через демократичну процедуру), це говоритиме лиш про одне. Домовленості існують навіть не на мерську кампанію, а в рази більші. Тобто, будучи червоним – Кличко може стати дуже миттєво зеленим. В кабінетах і на папері виглядає гарно і з точки зору перерозподілу сфер впливу – мирно і по діловому. От правда електорату пояснити буде надзвичайно складно. І це вплине на довіру до Зеленського

Ще однією великою загадкою: кулуарною, інсайдерською чи піде Віктор Ляшко від "СН"?



Головний санітарний лікар Віктор Ляшко / Фото із сайту МОЗ

Тому що сьогодні – це більше схоже на політичний креатив людей, які до цього не займалися виборами, але хочуть "хайпанути" на позитивному сприйнятті українцями санлікаря.

Проте варто пам'ятати дуже важливу річ – військові генерали під час війни, лікарі в час пандемії, спортсмени під час Олімпійських ігор завжди мають мобілізаційний рейтинг, який пов'язаний з піком уваги до тієї чи іншої події, піднесенням або страхом. Та якщо пандемія не буде в топі страхів українців? Відповідь у тому, що такий позитивний рейтинг Ляшка буде розмитим.

Кияни поставлять одне питання: "А що ця людина зробила саме для столиці?"

Для прикладу, Київ один з перших за кількістю хворих на коронавірус з усієї України. Про це говорив сам міністр Степанов, котрий намагається витісняти Ляшка з медійного простору.

Тому "Слуга народу" може повернутися до тих кандидатів з якими вони вже працювали. В тому числі до Ткаченка, що означатиме хід перевіреним шляхом. Не секрет, що для партії важливо не втрачати рейтинг та свої лідерські позиції. Жоден з кандидатів не додасть партії рейтинг, а головне їх завдання – зберегти його.

Зверніть увагу! Хто має найбільші шанси стати наступним мером Києва

Сергій Притула

Щодо Притули можна сказати, що він другий за рейтингом в столиці. Тож йому буде легко в другому турі конкурувати з Кличком.

Загалом у нього третій чи четвертий рейтинг за довірою в України, тому його зосередженість щодо висування – цілком зрозуміла та правильна. Він розуміє свою політичну вагу, але єдине що потрібно з'ясувати – як нею розпоряджатися.

Розмови про гарні стартові позиції є досить серйозними, бо це правда. А підтверджують це соціології – як закриті, так і публічні.

Нові кандидати та Саакашвілі

Також не виключаємо появи нових кандидатів, зокрема соціологія, яку заміряв Леонід Черновецький та через Офіс Президента намагався контактувати щодо свого висування.



Леонід Черновецький повертається? / Фото з Facebook Леоніда Черновецького

Електоральні заміри ж показали нереалістичність такого висування і продемонстрували, що "космічний очільник Києва" не зможе перемогти або й навіть взагалі брати участь у гонці на рівні хоча б із Притулою, Омельченком, Пальчевським чи іншими, тому цей проєкт – відпадає.

Плітки, що Саакашвілі може піти за підтримки президента, але без партійного прапору "Слуги народу" в Одесі використовуються уже близько двох років.

Проте, будучи відвертим, чому саме Одеса, де він працював губернатором, а не Київ? Власне тут Саакашвілі прожив все своє українське життя та й взагалі навчався. Київ є набагато ближчим і ріднішим містом, та й соціологія тут точно не гірша.

Висування Саакашвілі може бути безпартійним – він може йти сам, без жодної політичної структури і цим самим відтягти голоси у Віталія Кличка та партії Порошенка, через схожість електоральної бази.

Також не виключаємо появу людей із несистемної політики, шоу-бізнесу, спорту, де в останній час український політикум і черпає свої кадри.

Як мінімум, ці вибори – будуть надзвичайно цікавими.