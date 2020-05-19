Выборы мэра Киева: "слуги народа" просят Зеленского о праймериз
Народные депутаты от фракции "Слуга народа" хотят провести среди потенциальных кандидатов в мэры Киева праймериз. С просьбой инициировать их проведение парламентарии обратились к Владимиру Зеленскому.
Обращение к президенту уже подписали несколько десятков депутатов от "Слуги народа". Его в телеграмме обнародовал нардеп Александр Качура.
Читайте также В ближайшее время менять работу не собираюсь, – Разумков о баллотировании в мэры
С коллегами по фракции подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно,
– написал Качура.
Президента просят инициировать проведение праймериз.
К слову, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" до конца мая 2020 года объявит имена кандидатов в мэры городов от партии.
Депутаты "Слуги народа" написали обращение к Зеленскому / Телеграмм Александра Качуры
Просят инициировать праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева / Телеграмм Александра Качуры
Обращение подписали несколько десятков нардепов / Телеграмм Александра Качуры
Что такое праймериз?Тип голосования, в котором выбирают одного кандидата от партии. Впоследствии между представителями партий проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близкий.
Что известно о выборах мэра Киева
- Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Украинцы будут выбирать мэров и сельских глав, депутатов местных, районных и областных советов, глав районных и областных советов.
- Согласно исследованиям, среди кандидатов на должность мэра Киева жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него готовы проголосовать почти 40% киевлян.
За кого киевляне голосовали бы на выборах мэра города / Данные группы "Рейтинг"