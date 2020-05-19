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Выборы мэра Киева: "слуги народа" просят Зеленского о праймериз

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Выборы мэра Киева: Зеленского просят инициировать праймериз
Зеленского просят инициировать праймериз среди кандидатов в мэры Киева / president.gov.ua

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" хотят провести среди потенциальных кандидатов в мэры Киева праймериз. С просьбой инициировать их проведение парламентарии обратились к Владимиру Зеленскому.

Обращение к президенту уже подписали несколько десятков депутатов от "Слуги народа". Его в телеграмме обнародовал нардеп Александр Качура.

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С коллегами по фракции подписали обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой провести внутренний праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева максимально открыто и прозрачно,
– написал Качура.

Президента просят инициировать проведение праймериз.

К слову, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" до конца мая 2020 года объявит имена кандидатов в мэры городов от партии.

Депутати
Депутаты "Слуги народа" написали обращение к Зеленскому / Телеграмм Александра Качуры

Просять ініціювати праймеріз серед потенційних кандидатів у мери Києва
Просят инициировать праймериз среди потенциальных кандидатов в мэры Киева / Телеграмм Александра Качуры

Звернення підписали кілька десятків нардепів
Обращение подписали несколько десятков нардепов / Телеграмм Александра Качуры

Что такое праймериз?Тип голосования, в котором выбирают одного кандидата от партии. Впоследствии между представителями партий проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близкий.

Что известно о выборах мэра Киева

  • Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Украинцы будут выбирать мэров и сельских глав, депутатов местных, районных и областных советов, глав районных и областных советов.
  • Согласно исследованиям, среди кандидатов на должность мэра Киева жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него готовы проголосовать почти 40% киевлян.

вибори у києві за кого голосували б кияни
За кого киевляне голосовали бы на выборах мэра города / Данные группы "Рейтинг"

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Слуга народа Местные выборы 2020 Новости Киева
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