Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Игорь Петренко. По его словам, есть ряд процедур, которые нужно пройти, прежде чем начинать подготовку к выборам.

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Политолог добавил, что согласно законодательству, в Украине выборы можно провести в последнее воскресенье октября или марта. В то же время политическим силам это не помешает бороться за электорат и проявлять активность.

"Выборы, скорее всего, не успеют провести осенью, поскольку есть вопрос насчет формирования соответствующих комиссий", – пояснил Петренко.

Шансы ОПЗЖ в Кривом Роге

По словам доктора политических наук, Павлов был лишь номинально представителем "Оппозиционной платформы – за жизнь". На предыдущих выборах городского головы он победил только благодаря поддержке Юрия Вилкула.

Сейчас в ОПЗЖ идут центробежные тенденции. Есть 2 крыла, которые противостоят. Сказывается и "минусование" Медведчука,

– отметил Петренко.

Поэтому партии будет сложно определиться с единым кандидатом в мэры Кривого Рога. Вероятно, что и сами потенциальные кандидаты будут сторониться ОПЗЖ, учитывая ее негативный бэкграунд.

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Кандидаты на пост мэра Кривого Рога

Политолог отметил, что выдвинуть своего кандидата могут представители политсилы "Украина – наш дом" Бориса Колесникова. О других говорить рано, но есть вероятность, что они подхватят риторику "бело-голубых".

У "Слуги народа" могут быть неплохие стартовые позиции, но неизвестно, кто именно будет кандидатом,

– подчеркнул Петренко.

Президентская партия может выдвинуть как кандидата с выборов 2020 года, так и совершенно нового человека.

"Для Владимира Зеленского этот город важен, это его родной город и он бы хотел, чтобы там был достойный мэр, но в Украине это решают избиратели", – добавил Петренко.

Обратите внимание! На местных выборах 2020 года от "Слуги народа" в мэры Кривого Рога баллотировался Дмитрий Шевчик. По результатам первого тура, он занял 2 место и уступил Юрию Вилкулу. Последний снял свою кандидатуру в пользу Константина Павлова.

Петренко о выборах в Кривом Роге: смотрите видео 24 канала