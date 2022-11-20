Первые результаты выборов в Казахстане: останется ли Токаев президентом

В воскресенье 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Участки прекратили свою работу и приступили к подсчету голосов. Впрочем, уже есть первые результаты экзитпола.

Средняя явка по стране составила более 70%. Лидером по явке на президентских выборах стала Абайская область.

Напомним В Казахстане – внеочередные президентские выборы: какие конкуренты у Токаева

Первые результаты экзитпола

В первые минуты после закрытия избирательных участков появились результаты экзитпола от "Открытого общества", согласно которым победу с колоссальным отрывом одерживает действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Другие кандидаты в большинстве своем не набрали даже 3% голосов, в то же время на 2 месте по результатам экзитпола выбор "против всех"