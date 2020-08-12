Решение ЦИК о невозможности проведения местных выборов в отдельных сельских и городских советах на Донбассе является законным, поскольку основывается на соответствующих выводах военно-гражданских администраций. Так считают в ЦИК, впрочем, одновременно добавляют: ситуация еще может измениться.

Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Центральной избирательной комиссии .

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Как пояснил председатель ЦИК Олег Диденко, комиссии поступили выводы Донецкой и Луганской ВГА об избирательных участках, на которых возможно или невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

ВГА свои выводы о невозможности проведения выборов основывали на позиции целого ряда компетентных органов, в полномочия которых отнесено вопрос безопасности.

Справка: 8 августа ЦИК приняла постановление № 161 "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020".



Это постановление указывает на невозможность проведения местных выборов 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

"ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан. Но для этого должны быть соответствующие условия. Безопасность, прежде всего", – уточнил он.

Поэтому, как отметил Диденко, решение Центральной избирательной комиссии является абсолютно законным, поскольку основывается на соответствующих выводах ВЦА.

В то же время, глава ЦИК не исключил, что в случае улучшения ситуации выборы в этих отдельных общинах на Донбассе состоятся вовремя .

Ситуация безопасности может измениться, и если до начала избирательного процесса в комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут пройти даже 25 октября 2020,

– добавил он.

Заметим, что украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что решение о не назначении выборов в 18 ОТГ на Донбассе "вызывает обеспокоенность". Она требует в ЦИК предоставить ей копии документов, на основании которых члены комиссии приняли такое решение.

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