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      Порошенко прокомментировал результаты экзит-пола

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      Выборы 2019 Украина - реакция Порошенко на результаты экзит-пола
      Порошенко прокомментировал результаты экзит-пола / 24 канал

      Согласно результатам Национального экзит-пола во втором туре президентских выборов Украины лидирует Владимир Зеленский – 73,2%. Вторую позицию занял Петр Порошенко – 25,3%.

      Петр Порошенко сказал, что нужно никогда не сдаваться "ни в большом, ни в малом".

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      Петр Порошенко вспомнил, что в 2014 году, когда стал президентом, ему звонили мировые лидеры "Не поздравить, а выразить сочувствие". Он добавил, что ни одна страна не стояла перед такими вызовами, как Украина в 2014 году. Порошенко сказал, что "тогда желающих стать президентом было значительно меньше, очереди точно не было".

      Результаты экзит-пола очевидны. Они дают основание позвонить оппоненту и поздравить его. Сделать так, как принято в демократических странах,
      – подчеркнул Порошенко.

      Он добавил, что завтра уже будет 22 апреля и "Нам надо объединиться и защищать Украину". Порошенко сказал, что в следующем месяце покинет пост президента Украины, потому что "так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение".

      Я не ухожу из политики! Я остаюсь в политике и буду бороться за Украину!
      – сказал Петр Порошенко.

      Петр Порошенко добавил, что он гордится тем, что было сделано в течение 5 лет и его команда будет защищать все достижения и в дальнейшем. Порошенко заявил, что Конституционный суд собирается отменить ключевое условие безвиза ,но "его команда будет защищать безвиз".

      Он сказал, что готов помочь Владимиру Зеленскому во всем. Порошенко подчеркнул, что выборы прошли демократично.

      Владимира Зеленского больше всего избирателей поддержали на Востоке – 87,7%, немного меньше на Юге – 85,4%, 70,3% в Центре и меньше всего на Западе – 57%.

      Петра Порошенко больше всего поддержали на Западе – 41,3%, а меньше всего на Востоке – 11,2%. 28% отдали свой голос Порошенко в Центре и 13,4% на Юге страны.

      Окончательные результаты экзит-пола будут известны в 22:00.

      екзит-пол результати виборів порошенко зеленський
      Результаты Национального экзит-пола по состоянию на 18:00

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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