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Выборы-2019: что такое "открытые списки" и как вычеркнуть из них "гречкосеев"

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В четверг, 6 сентября, Верховную Раду засевали гречкой. Таким образом активисты намекали на то, что депутаты-мажоритарщики именно так и попадают в парламент. О действующем законодательстве о выборах и о требованиях по его изменений в интервью 24 каналу рассказала журналистка Анастасия Крымова, которая побывала на месте событий.

– Сначала объясню, какое сейчас действующее законодательство о выборах. Человек может попасть в парламент двумя способами. Во-первых, в списке. Там можно спокойно купить себе место, при наличии соответствующих средств. Списки закрыты, а значит, можно купить топ-место и быть уверенным в том, что пройдешь. Во-вторых, можно идти в ВР по одномандатному мажоритарному округу. Таких округов в Украине 255. Там как раз "гречкосеи" и работают.

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– О требованиях людей. Законопроект об изменениях в избирательное законодательство был принят в первом чтении еще прошлой осенью. В нем говорится об открытых списках, об уменьшении региональных округов до 27. В "открытом списке" кандидат может подниматься или опускаться в рейтинге, в зависимости от того, сколько людей за него конкретно проголосуют. Кроме того, если округов станет меньше, то и подкупить гречкой или сахаром весь регион будет очень трудно.

* К разговору в прямом эфире присоединился политический эксперт Александр Солонтай. По его словам, проблема "открытых списков" актуальна, но сложна для понимания людям.

– Эти два месяца, которые остаются до финальной акции и до финальной работы ВР, нужно использовать для просветительской кампании. Мы имеем уникальную ситуацию, ведь по результатам соцопроса, более 40% граждан поддерживают открытые списки, но если копнуть глубже, то они до конца не понимают, как они будут функционировать.

О перспективах принятия нового избирательного законодательства и вероятности ограничения политической рекламы – смотрите в интервью

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Законодательство
Источник: 24 канал
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