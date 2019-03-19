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      Выборы 2019: ЦИК внезапно изменила количество бюллетеней для первого тура более чем на четверть

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      ЦИК меняет количество бюллетеней
      ЦИК меняет количество бюллетеней / Иллюстративное фото

      Центральная избирательная комиссия 7 марта заключила соглашение с ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" о печати бюллетеней. Как и предполагалось, потратят на эту услугу 166,37 миллиона гривен. Впрочем, ЦИК почему-то изменила распределении бюллетеней между первым и вторым турами.

      Для выборов президента Украины заказали изготовление 60 миллионов 360 тысяч избирательных бюллетеней – на оба тура в равном распределении по 30,18 миллиона бюллетеней на каждый тур. Однако 12 марта ЦИК изменила распределение бюллетеней. Об этом рассказали "Наши деньги".

      Читайте также: В ЦИК объяснили, почему заказали так много бюллетеней на выборы

      Для первого тура количество бюллетеней увеличили до 30,44 миллиона штук (стоимость бюллетеня на первый тур, к слову, – 4 гривны 26 копеек). А для второго – уменьшили до 29,92 миллиона штук (по 1 гривне 20 копеек – он будет значительно меньше, ведь будет содержать только двух кандидатов).

      Общее количество не изменилось, то есть ЦИК перенесла 263 тысячи бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно.

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      Какие особенности будет иметь бюллетень для голосования на президентских выборов 2019 года – читайте в материале 24 канала

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики ЦИК
      Источник: 24 канал
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