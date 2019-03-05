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      Выборы 2019: скандал вокруг количества бюллетеней искусственно создан для пиара – объяснение ЦИК

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      ЦИК пояснила, зачем заказали более 60 миллионов бюллетеней
      ЦИК пояснила, зачем заказали более 60 миллионов бюллетеней / Иллюстративное фото

      В ЦИК обеспокоены появлением большого количества "непрофессиональных комментариев" в СМИ относительно количества бюллетеней с президентских выборов 2019 года. Несмотря на то, что ЦИК открыта к объяснениям и ответам на любые вопросы, касающиеся ее работы. В доказательство комиссия объяснила, почему тендер на печать бюллетеней был осуществлен "исключительно на основании законов и законным способом.

      Эти объяснения ЦИК опубликовала с целью устранения "политически ангажированных попыток делегитимизации выборного процесса" и "искусственного создания проблемы", чтобы оправдать неудовлетворительные результаты выборов или просто для "политического пиара".

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      На основании чего ЦИК принимала решение?

      Президентские выборы 2019 года – первые в истории Украины, в процессе подготовки к которым закупка товаров, работ и услуг осуществляется согласно Закону Украины "О публичны закупках".

      Необходимое для заказа количество бюллетеней формировалось с учетом голосования 31 марта 2019 года (первый тур) и на возможное повторное голосование (второй тур) – согласно требованиям названного выше закона.

      Иначе ЦИК поступить не могла: если заказ на оба тура не сделать сразу, то потом физически невозможно будет после подсчета голосов и объявления результатов первого тура успеть пройти все необходимые тендерные процедуры, еще и напечатать и получить бюллетени до 21 апреля.

      Почему заказали именно такое количество бюллетеней?

      Летом 2018 года формировался бюджет выборов на 2019 год. 25 июля 2018 года определили ожидаемое количество бюллетеней согласно информации, полученной из Государственного реестра избирателей относительно прогноза количества избирателей на 31 марта 2019 года. А именно: 30 миллионов 28 тысяч 913 избирателей.

      Далее к этому числу, согласно статье 71 Закона Украины "О выборах Президента Украины", добавились 0,5% – условно "запасных" бюллетеней. А именно: 150 тысяч 145 бюллетеней.

      Еще 742 бюллетени добавили с учетом кратности размещения избирательного бюллетеня в пределах полиграфического листа (их не могут не напечатать из-за технических особенностей процесса изготовления бюллетеней на ГП "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

      Точно так же рассчитали необходимое количество бюллетеней на второй тур: 30 028 913 + 0,5% (150 145) + 742. Вместе за два тура: 60 миллионов 359 тысяч 600 бюллетеней. Если второй тур не потребуется проводить – эти бюллетени никто печатать и оплачивать не будет.

      Если не будет повторного голосования, никто не будет тратить средства на изготовление избирательных бюллетеней. Это технически невозможно – напечатать избирательные бюллетени для повторного голосования, – поскольку мы не знаем фамилии двух кандидатов. В общем не надо искать измены там, где ее нет. Проблема с бюллетенями – высосана из пальца. ,
      – пояснил бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в эфире телеканала "Прямой".

      При этом на день окончательного заказа бюллетеней их количество может измениться – согласно обновленным данным Государственного реестра избирателей о количестве зарегистрированных избирателей.

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      Главные даты президентских выборов-2019

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      Теги: ЦИК Выборы Президента 2019 Новости Украины
      Источник: 24 канал
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