Выборы главарей ОРДЛО: почему Путин сменил тактику и чем это грозит

Россия, похоже, окончательно решила провести незаконные выборы так называемых руководителей незаконных образований на Донбассе. Почему Кремль изменил тактику и каковы возможные последствия "выборов" – далее в материале 24 канала.

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Нарушение минских соглашений

Выборы в ОРДЛО боевики назначили на 11 ноября в связи с тем, что срок полномочий руководителей оккупационных администраций завершается. Как известно, предыдущие незаконные выборы состоялись в 2014 году. Понятно, что ни предыдущие, ни эти выборы никто, кроме России, не признает. Это противоречит минским соглашениям.



На Донбассе снова хотят провести выборы под дулами автоматов

На Западе беспокойство вызвал не столько сам факт выборов, сколько то, что такое нарушение "Минска-2" может привести к эскалации боевых действий на Донбассе. В 2014 году пророссийские боевики нарушили так называемыми выборами первые минские договоренности. И это вызвало серьезное обострение на фронте в начале 2015 года и больших потерь со стороны украинской армии.

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В результате под давлением Германии и Франции Путин согласился подписать новые минские соглашения, которыми никакие выборы "руководства" ОРДЛО также не предусмотрены. В договоренностях указано: местные выборы должны состояться по украинским законам и после того, как будет отведено тяжелое вооружение и на оккупированной территории будет обеспечено устойчивое перемирие, допущены все СМИ и международные наблюдатели. Пока этого нет (а боевики постоянно нарушают перемирие) – никаких выборов, тем больше "руководителей".



Пушилин рассчитывает на полную финансовую поддержку Кремля

Однако Кремль пытался шантажировать Украину и Запад незаконными выборами в ОРДЛО. По мнению экспертов, Путин хотел добиться от Верховной Рады очередного продления действия сомнительного закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который частично дает ОРДЛО автономию. А заодно мешает завершению конфликта на востоке Украины. В конце концов парламент принял закон. Но в Кремле дали отмашку своим марионеткам в ОРДЛО, и там дальше проводят кампанию. Несмотря на осуждение Совбеза ООН и представителей Британии, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов, Швеции и Польши и призывы к РФ "повлиять, чтобы остановить выборы".

Путин воспользовался убийством главаря "ДНР" Захарченко

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: в Кремле воспользовались убийством руководителя "ДНР" Захарченко. (Еще одно подтверждение того, что Захарченко ликвидировали российские спецслужбы – "24"). Плюс еще раньше из-за якобы мятежа в "ЛНР" в Россию сбежал Плотницкий, а его обязанности стал выполнять Пасечник.

Ликвидация Захарченко для России оказалась выгодной. В России воспользовались убийством главаря "ДНР", чтобы обострить переговорный процесс, взять паузу, обвиняя Украину в нарушении минских соглашений, дестабилизации ситуации на Донбассе. И таким образом провести выборы в ОРДЛО, которые Кремлю нужны по техническим и политическим причинам,

– отметил Владимир Фесенко.

По убеждению эксперта, в России, скорее всего, есть два тактических сценария, за которыми стоит помощник Путина Сурков. Первый – Москве лучше иметь так называемых легитимных руководителей ОРДЛО, чем исполняющих обязанности. В том числе, чтобы потом навязывать Украине псевдореспублики. То есть Россия сейчас рассматривает вхождение в состав Украины оккупированных территорий Донбасса, а именно республик. Хотя, отмечает Фесенко, это неприемлемо для любого украинского руководства. А пророссийские Бойко или Рабинович вряд ли победят на президентских выборах.



Даже после убийства Захарченко Путин им манипулирует

"Второй сценарий - замораживание конфликта. В России в таком случае, кроме Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии появятся еще две опекаемых квазиреспублики. Поэтому тоже нужны избранные руководители. Если бы выборы в ОРДЛО отложили, это означало бы, что Россия готова договариваться на условиях возврата не республик, а территорий. Но это сейчас для Москвы не актуально", – подчеркнул Фесенко.

Абахазский сценарий или интеграция в Россию

Сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев отмечает: тему выборов специально раздувают в России. Там не раз звучали заявления о необходимости признания псевдореспублик. Кремль, считает Снегирев, демонстрирует, что может пойти по пути абхазского сценария (признание так называемых республик – "24").

Незаконные выборы в ОРДЛО в 2014 году де-факто признали создание оккупационных администраций, с которой странным образом Украина должна считаться в моменте переговоров в Минске. После "выборов" в ОРДЛО 11 ноября возможно заключение так называемых межгосударственных договоров между самими "ДНР" и "ЛНР" и Россией о расширенном сотрудничестве. По сути, это поглощение территорий,

– замечает Снегирев.



Путин признает "республики" или поглотит ли их?

Кстати, главарь "ЛНР" Пасечник призвал "коллегу" Пушилина к необходимости "ликвидации границ" и "таможенного упрощения" между псевдореспубликами. Это колокольчик того, что квазиобразования готовятся к интеграции с Россией.

Обострения на Донбассе не будет, новых санкций – также

По мнению экспертов, в связи с выборами в ОРДЛО срыва минских соглашений не будет. Также не будет обострения военных действий на Донбассе. В России сейчас другая игра с минскими договоренностями.

Никто из участников переговоров не заинтересован в выходе из минских соглашений. Украина – из-за того, что к договоренностям привязаны санкции. В России своя игра с соглашениями – они хотят добиться включения ОРДЛО в состав Украины в статусе автономии. Поэтому в Кремле ждут президентских и парламентских выборов в Украине, чтобы затем попытаться использовать ситуацию с минскими соглашениями в своих интересах,

- отметил Владимир Фесенко.



Запад не станет вводить новые санкции против России

В то же время, хотя Запад встревожен грубым нарушением Кремлем минских соглашений, усиления санкций, отмечает Дмитрий Снегирев, в ответ не будет.

"Судя по хилым заявлениям Запада, предостережениям ЕС, что выборы оккупационной администрации в ОРДЛО – нарушение "Минска-2", нет четких месседжей об усилении экономических санкций. Путин открыто начал ядерный шантаж, подчеркивая, что Россия, несмотря на неработающую экономику, остается одной из крупнейших ядерных держав. Никто в Европе не хочет усиления противостояния, К тому же, бывший советник Путина Илларионов заявил, что Россия на содержание республик тратит два миллиарда долларов в год. То есть за пять лет – десять миллиардов. И Россия, столько потратив, не уйдет с этих территорий", – отмечает Снегирев.