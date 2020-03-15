Выборы на 179 округе: Светличная побеждает по результатам экзит-полов

Стали известны результаты первых экзит-полов на выборах в 179 округе на Харьковщине. По данным опросов на выходе с избирательных участков, побеждает самовыдвиженка, бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Голосование началось в воскресенье, 15 марта, в 8:00 и продолжалось до 20:00. За мандат в округе соревновались 40 кандидатов.

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По данным экзит-пола ВОО "Передовые правовые инициативы" (опрошено 4 763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков), первая тройка выглядит следующим образом:

Светличная Юлия (самовыдвижение) – 71,28%

Пташник Виктория ( "Европейская Солидарность") – 10,98%

Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) – 7,41%

По данным еще одного экзит-пола, проведенного общественной организацией "Центр общественных опросов", с огромным отрывом также побеждает экс-руководительница Харьковской ОГА:

за Юлию Светличную проголосовали 74,7%;

за Викторию Пташник от "Европейской солидарности" – 7,5%;

за Валентина Захарова ("Блок оппозиционных сил") – 4,2%;

за Татьяну Егорову-Луценко (самовыдвижение) – 3,9%;

за Игоря Швайко (ВО "Свобода") – 3,1%.

Что известно о нарушениях на выборах

На некоторых участках 179 округа на Харьковщине наблюдатели от общественных организаций зафиксировали ряд нарушений. На отдельных участках действовали провокаторы, сея панику относительно коронавируса. В частности, на участок № 631020 пришли неизвестные, которые не представились, однако делали замечания членам избирательных комиссий о якобы отсутствии на них медицинских масок.

В то же время на территории рынка в Краснограде неизвестные объясняют избирателям, что в Украине карантин, а выборы в округе отменены.

Также КИУ фиксировала незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участки № 631042 и № 631000) и недостаточное количество урн.

Наблюдатели заметили случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, а также наличие агитационных материалов в неотведенных для агитации местах в день голосования.

Как проходили выборы на Харьковщине в условиях карантина?

Выборы состоялись в условиях карантина, введенного правительством из-за распространения эпидемии коронавируса в Украине. Участки продезинфицировали, а члены избирательных комиссий работали в масках. Их также просили систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК требовала от Харьковской ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

Важно! 13 декабря ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 179 Харьковской области. Такое решение принято из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, которого выбрали по избирательному округу № 179 в Харьковской области. Позже он возглавил Харьковскую область.



К границам этого округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах смогут принять участие почти 147 тысяч избирателей.