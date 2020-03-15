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      Выборы на 179 округе: Светличная побеждает по результатам экзит-полов

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      Стали известны результаты первых экзит-полов на выборах в 179 округе на Харьковщине. По данным опросов на выходе с избирательных участков, побеждает самовыдвиженка, бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

      Голосование началось в воскресенье, 15 марта, в 8:00 и продолжалось до 20:00. За мандат в округе соревновались 40 кандидатов.

      Интересно Паника из-за коронавируса: что известно о нарушениях во время выборов на 179 округе

      По данным экзит-пола ВОО "Передовые правовые инициативы" (опрошено 4 763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков), первая тройка выглядит следующим образом:

      • Светличная Юлия (самовыдвижение) – 71,28%
      • Пташник Виктория ( "Европейская Солидарность") – 10,98%
      • Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) – 7,41%

      По данным еще одного экзит-пола, проведенного общественной организацией "Центр общественных опросов", с огромным отрывом также побеждает экс-руководительница Харьковской ОГА:

      • за Юлию Светличную проголосовали 74,7%;
      • за Викторию Пташник от "Европейской солидарности" – 7,5%;
      • за Валентина Захарова ("Блок оппозиционных сил") – 4,2%;
      • за Татьяну Егорову-Луценко (самовыдвижение) – 3,9%;
      • за Игоря Швайко (ВО "Свобода") – 3,1%.

      Что известно о нарушениях на выборах

      • На некоторых участках 179 округа на Харьковщине наблюдатели от общественных организаций зафиксировали ряд нарушений. На отдельных участках действовали провокаторы, сея панику относительно коронавируса. В частности, на участок № 631020 пришли неизвестные, которые не представились, однако делали замечания членам избирательных комиссий о якобы отсутствии на них медицинских масок.
      • В то же время на территории рынка в Краснограде неизвестные объясняют избирателям, что в Украине карантин, а выборы в округе отменены.
      • Также КИУ фиксировала незначительные организационные проблемы в округе: в частности, ненадлежащую организацию документооборота между ОИК и УИК (участки № 631042 и № 631000) и недостаточное количество урн.
      • Наблюдатели заметили случаи выдачи бюллетеней одним членом комиссии, попытки заранее заполнить избирательную документацию, а также наличие агитационных материалов в неотведенных для агитации местах в день голосования.

      Как проходили выборы на Харьковщине в условиях карантина?
      Выборы состоялись в условиях карантина, введенного правительством из-за распространения эпидемии коронавируса в Украине. Участки продезинфицировали, а члены избирательных комиссий работали в масках. Их также просили систематически проветривать помещения участка, а в случае скопления людей – рекомендовать избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК требовала от Харьковской ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

      Важно! 13 декабря ЦИК назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОИО № 179 Харьковской области. Такое решение принято из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, которого выбрали по избирательному округу № 179 в Харьковской области. Позже он возглавил Харьковскую область.

      К границам этого округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах смогут принять участие почти 147 тысяч избирателей.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы на 179 округе Новости Харькова
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