Выборы мэра Киева 2020: эксперт дал прогноз относительно кандидатов
Чтобы понять, чем могут завершиться выборы мэра Киева, необходимо знать, кто конкретно будет баллотироваться. Рейтинг Кличко до осени удержится. Очень важно, кого будут выдвигать в "Слуге народа".
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.
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Политолог отмечает: через год после победы Зеленского и формирования новой власти Кличко сохранил свои позиции в Киеве и при этом дистанцировался от Порошенко и его партии Европейская солидарность.
Кличко одним из первых начал вводить карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. На фоне ежедневной коммуникации Кличко с киевлянами жители столицы забыли все негативные моменты деятельности мэра. К примеру, скандал с компанией Укрбуд и уголовным производством против ее президента Максима Микитася. Или другие многочисленные проблемы Киева,
– рассказывает Андрей Вигиринский.
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Эксперт отмечает: результат выборов мэра Киева много зависит от потенциальных кандидатов. В частности, отмечает Вигиринский, у шоумена Сергея Притулы, которого готовы поддержать 9% киевлян, нет потенциала для роста рейтинга. Если Притула будет баллотироваться от партии "Голос", то с ним это может сыграть злую шутку, как с Вакарчуком. Известный фронтмен пошел в парламент и не выдержал нелегкой политической судьбы. Плюс шлейф разочарования среди молодежи, которые поддерживали "Голос".
То что было актуально год назад, – новые лица, пока не работает. На местных выборах люди выбирают того, кто к ним ближе. Не партийный бренд играет определяющую роль, а насколько активен тот или иной местный деятель,
– подчеркивает Андрей Вигиринский.
Что касается правящей партии "Слуга народа", то, отмечает эксперт, ситуация с определением возможного кандидата в мэры Киева очень изменилась. Осенью на эту роль рассматривался нардеп Александр Ткаченко, один из авторов новой редакции закона о столице. Сейчас закон о столице, которым перераспределялись полномочия мэра Киева и главы КГГА, отошел на второй план. Кличко, похоже, нашел общий язык с Офисом президента Зеленского. При этом активизировался другой кандидат от "Слуги народа" – ресторатор Николай Тищенко. Вигиринский замечает: Тищенко попал в несколько скандалов. У нардепа плохая коммуникация с масс-медиа. Поэтому есть сомнения, что Тищенко соберет нужное количество голосов в Киеве, чтобы конкурировать с Кличко.
Каковы общественно-политические настроения киевлян
Согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" 4-7 апреля 2020 года среди жителей Киева, распределились следующим образом:
- Виталий Кличко – 38,7% среди тех, кто определился с выбором;
- Сергей Притула – 9,1%;
- Александр Ткаченко – 8,8%;
- Андрей Пальчевский – 8,2%;
- Александр Омельченко – 6,4%;
- Александр Попов – 5,2%;
- Борислав Береза – 4,4%.
Рейтинги других кандидатов – меньше 4%. Не определились с выбором – около четверти опрошенных.
Лидером электоральных симпатий на выборах в городской совет является партия "Слуга народа". Ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% – за партию УДАР, 9,4% – партию "Батькивщина", 7,2% – партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 5, 9% – партию "Голос". Затруднились с выбором около четверти опрошенных.
Денежный залог для кандидатов в мэры / Инфографика 24 канала
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