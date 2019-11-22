Выборы мэра Киева: кто основной кандидат от "Слуги народа"
Политическая партия "Слуга народа" рассматривает народного депутата Александра Ткаченко как основного кандидата на должность городского головы Киева.
Ткаченко имеет комплексное видение развития Киева, об этом глава политсилы Александр Корниенко рассказал в интервью изданию "НВ".
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В то же время Корниенко отметил, что выборы в Киеве состоятся вместе со всеми местными выборами в следующем году.
Как решит партия. Есть разные люди, у которых есть видение развития столицы. У Александра — комплексное, и он не стесняется им делиться. Логично, что его рассматривают как одного из основных кандидатов,
– пояснил он.
Что известно об Александре Ткаченко?Это – руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее – генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на должность мэра Киева на следующих выборах. О его декларации и других важных моментах читайте здесь.
Что говорит социология?
Если бы выборы мэра Киева проходили в октябре, действующий городской голова столицы Виталий Кличко имел бы высокие шансы одержать в них победу – его поддерживают 27,1% киевлян, об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
Также Кличко лидирует и среди тех, кто уже определился – 36,6%. Сразу за Кличко идет представитель "Слуги народа" Александр Ткаченко – он получил 13,3% голосов.
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