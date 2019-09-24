Кто имеет наибольшие шансы стать следующим мэром Киева

После того, как правительство уволило Виталия Кличко с должности главы Киевской госадминистрации, в политических кругах заговорили о досрочных выборах мэра столицы. Якобы уже проводились исследования согласно которым наибольшей поддержкой у киевлян пользуются Сергей Притула, Виталий Кличко и Александр Ткаченко.

Когда ожидать выборы в столице и кто имеет наибольшие шансы стать мэром – рассказывают журналистке 24 канала эксперты.

В поисках идеального кандидата

Кто бы ни выиграл досрочные выборы мэра Киева, конечно если они состоятся, но фактически руководить столицей все равно будет представитель команды Зеленского.

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Ведь новый проект закона о столице предусматривает очень широкие полномочия для главы горадминистрации. Очевидно, это будут разные люди.

Зеленский даже не подписал указ об увольнении Кличко, он держит его в "подвешенном" состоянии пока они пытаются кулуарно торговаться,

– считает директор Института социально-политического проектирования "Даилог" Андрей Миселюк.

Если мэром станет не представитель власти, тогда, учитывая большую провластную фракцию в будущем столичном горсовете и широкие полномочия главы горадминистрации, они смогут заблокировать "неудобного" мэра. Поэтому мэру будет работатся весьма непросто. Хотя шансы на победу в досрочных выборах у других кандидатов есть.

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Сейчас, согласно опросам, Кличко опережает Ткаченко, несмотря на высокий рейтинг "Слуги народа". Из-за этого персона Ткаченко окончательно не согласована как кандидата от власти. Хоть он и является представителем медийной сферы, но не очень популярен у киевлян,

– отмечает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Собственно, из-за такого не очень победного рейтинга Ткаченко, в провластной партии до сих пор ищут другие кандидатуры на мэра столицы. Среди таких рассматривается и кандидатура экс-члена партии "Самопомич" Сергея Гусовского. Ходят разговоры, что он ведет активные переговоры с Офисом президента. Со временем могут появляться и другие фамилии, в частности, называют Андрея Пальчевского и Сергея Притулу.

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В целом, киевские городские выборы, независимо от результата, покажут падение рейтинга партии власти и "Слуги народа". Это будет впервые после парламентских выборов. Ведь Киев достаточно критически мыслящий город и хоть на парламентских выборах победу одержали кандидаты от "Слуги народа", в частности, на мажоритарных округах, но это только из-за отсутствия договоренностей между демократическими силами. То, что в предыдущей кампании баллотировались отдельно представители от "Голоса", "Европейской солидарности", "Батькивщины" и обеспечило победу "Слуги народа".

Если сохранится двухтуровая система, совсем не гарантирована победа кандидата от Зеленского. Кроме того, по пропорциональной части мы увидим довольно высокие показатели, кроме партии власти, у "Голоса", "Батькивщины", "Европейской солидарности" и даже возможного проекта Кличко (вероятно это будет "Удар"), – считает Андрей Юсов.

Шансы трех

Относительно шансов на пост мэра, пока лидерами этой возможной гонки называют Сергея Притулу, Виталия Кличко и Александра Ткаченко.



Киев ожидает досрочные выборы мэра / Фото 24 канала

Исключать шансы Сергея Притулы точно нельзя. Хотя он и комик и представитель шоу бизнеса, однако выглядит вполне самостоятельным, респектабельным и образованным политиком, который может понравиться людям. Он не воспринимается таким уж легкомысленным. В одном своем интервью, где он говорил как волонтер, общественный активист или представитель политической силы, Притула не позволял себе легкомысленных грубостей, пренебрежение внешнеполитических вопросов. У него абсолютно логическое мышление и публичная позиция.

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Нынешний мэр Киева Виталий Кличко тоже имеет все шансы переизбраться на второй срок. Проблема для Кличко будет в том, что эта победа может оказаться для него чисто формальной, поскольку большинство в будущем городском совете, почти точно он не сможет собрать. В то же время, сейчас у него нет политической силы, которую можно повести в городской совет.

Юридически "Удар" все еще существует, но фактически эта партия не работала длительный период. Вообще, не очень публичная история, мы помним как Кличко возглавлял "Европейскую солидарность" и "Удар" в нее влился и объединился, якобы. Правда, потом выяснилось что не влился, а заморозился,

– объясняет Юсов.

Таким образом, действующей партии у Виталия Кличко нет. Если, на скорую руку, он начнет собирать команду, в нее попадут активные участники бизнес-процессов в Киеве (представители застройщиков, депутаты-гречкосеи и другие). Это те люди, которые помогут обеспечить активную кампанию и возможно даже попасть в Киевгорадминистрацию, но это не будет действительно команда Кличко. Если таким образом она будет формироваться, то "крепкие хозяйственники" сразу пойдут договариваться напрямую с губернатором, главой областной администрации то есть теми людьми, которые смогут им гарантировать продолжение работы бизнеса, защиту от правоохранительных органов и иметь реальную полноту власти.



Шансы переизбраться мэром столицы у Кличко высокие / Фото GettyImages

Что касается Ткаченко, скорее не столько он не решил, сколько по нему не определились. Правда, публичное внимание к Киеву он продолжает уделять. Из его постов в Фейсбуке и интервью все чаще звучит столичная проблематика. Очевидно, это для него желаемый сценарий. По мнению Андрея Юсова, для фигуры его калибра, быть просто народным депутатом уж точно мало. Ведь ранее он возглавлял один из главных телеканалов страны, где его влияние на политику был значительно больше, чем сегодня в роли нардепа.

Сейчас шансы Кличко и Ткаченко, как основного кандидата от партии власти – практически одинаковы. Все зависит от фишек, которые они придумают в ходе кампании. Сейчас Кличко надо поработать больше. Сегодня еще кампания не началась и по каким правилам она будет проходить – неизвестно,

– добавляет Андрей Миселюк.

Не столь однозначна и проста победа будет для партии власти в Киеве. Собственно, если досрочные выборы все же состоятся. Ведь зарегистрировать законопроект еще не значит провести выборы.

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Можно предположить, что и в Офисе президента по этому поводу пока нет окончательного решения о необходимости досрочного проведения кампании. Поэтому окончательное решение еще непринято. Таким образом, досрочные выборы могут состояться в декабре, марте, апреле, а возможно и октябре, но по какому избирательному законодательству – вопрос.