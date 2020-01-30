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      Выборы мэра Киева: "Слуга народа" рассматривает кандидата, который не помешает победить Кличко

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      Не только Ткаченко:"Слуга народа" рассматривает еще одного кандидата на выборы мэра Киева / Соцсети

      Пропрезидентская Партия "Слуга народа" рассматривает несколько кандидатур на пост мэра Киева. В частности, участие в выборах может принять человек, который будет способствовать победе действующего столичного городского председателя Виталия Кличко.

      Об этом говорится в материале "Украинской правды". По словам журналистов, прежде всего на должность мэра Киева "Слуга народа" готовит кандидатуру бывшего гендиректора "1+1 медиа" Александра Ткаченко. Он, в частности, по некоторым данным, не оставляет идею попробовать себя в борьбе за Киев.

      ​Советуем ознакомиться! Битва за Киев: что могут показать выборы?

      "Назначение в КГГА – это решение президента, Ткаченко на это не может повлиять. А насчет выборов мэра, то он этого не афиширует, но от идеи баллотироваться не отказывается", – отметил один из близких к Ткаченко депутатов от "Слуги народа".

      Правда, как сообщают источники издания, у властей есть другой вариант – выдвинуть против Кличко яркого кандидата от "Слуги народа", который запомнится избирателю. В то же время он не должен помешать действующему мэру переизбраться. И это может стать площадкой для совместной работы в будущем Киевсовете.

      На такую роль предлагают действующего нардепа от президентской политсилы и ресторатора Николая Тищенко. Он, между прочим, является кумом помощника президента Андрея Ермака.

      К теме! Выборы мэра Киева: кто основной кандидат от "Слуги народа"

      Согласно результатам опроса, проводившегося в конце октября, на выборах мэра киевляне больше всего голосов отдали бы за Виталия Кличко – 36,6%. На втором месте оказался Александра Ткаченко (18%), а на третьем – Андрей Пальчевский (12,6%). Так считают те избиратели, кто уже определился со своим выбором.

      Вибори мера Києва
      Кого киевляне хотят видеть мэром / инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Киева Слуга народа Александр Ткаченко Николай Тищенко
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