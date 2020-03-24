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      Выборы на 179 округе: в Раду проходит Юлия Светличная

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      Выборы на 179 округе завершились победой

      Стали известны официальные результаты на выборах в 179 округе в Харьковской области. Победу на них одержала Юлия Светличная. Центральная избирательная комиссия признала ее депутатом Верховной Рады по результатам выборов.

      На довыборах в 179 округе самовыдвиженка Светличная завоевала 77,55% голосов и значительно обошла своих соперников. На втором месте оказалась кандидат от "Европейской солидарности" Виктория Пташник, за которую свои голоса отдали лишь 7,91% избирателей.

      К теме Паника из-за коронавируса: что известно о нарушениях на выборах в 179 округе

      Отметим, что выборы состоялись в условиях карантина, введенного Кабмином из-за угрозы эпидемии коронавируса. Участки продезинфицировали, а членов УИК попросили работать в масках.

      Также они систематически проветривали помещение участка, а в случае скопления людей – рекомендовали избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК ранее просила Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

      ЦИК на основании протокола ОИК округа №179 установила результаты голосования на промежуточных выборах народного депутата, которые состоялись 15 марта 2020 года, и признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады. Юлия Светличная набрала 30 194 голоса избирателей,
      – говорится в сообщении общественной сети "Опора" в твиттере.

      Впоследствии это подтвердили и в ЦИК.

      Что известно о Юлии Светличной?
      Она беспартийная, имеет высшее образование. Является исполнительным директором общественной организации "Единство и развитие", проживает в Харькове.

      Была председателем Харьковской областной государственной администрации, а также депутатом Харьковского областного совета.

      За нее проголосовали 30 194 избирателя, что составляет почти 77,55 % от количества избирателей, которые приняли участие в голосовании.

      Внимание! Результаты выборов на округе № 179 должны были быть оглашены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

      Выборы на 179 округе: основное

      • 13 декабря 2019 года Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе № 179 Харьковской области.
      • Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий депутта от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области. Впоследствии он возглавил Харьковскую область.
      • В границы округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах приняли участие почти 147 тысяч избирателей.
      • На некоторых участках 179 округу на Харьковщине наблюдатели от общественных организаций зафиксировали ряд нарушений. На отдельных участках действовали провокаторы, сея панику относительно коронавируса. В частности, на участок № 631020 пришли неизвестные, которые не представились, однако делали замечания членам избирательных комиссий о якобы отсутствии на них медицинских масок.
      • Для участия в выборах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты Украины. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов (3 – отказались от баллотирования). Из них: 27 – выдвинутых политическими партиями, 10 – путем самовыдвижения.
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      Автор: Ирина Выхрущ, Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Харькова Юлия Светличная Выборы на 179 округе
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