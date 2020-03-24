Выборы на 179 округе: в Раду проходит Юлия Светличная

Стали известны официальные результаты на выборах в 179 округе в Харьковской области. Победу на них одержала Юлия Светличная. Центральная избирательная комиссия признала ее депутатом Верховной Рады по результатам выборов.

На довыборах в 179 округе самовыдвиженка Светличная завоевала 77,55% голосов и значительно обошла своих соперников. На втором месте оказалась кандидат от "Европейской солидарности" Виктория Пташник, за которую свои голоса отдали лишь 7,91% избирателей.

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Отметим, что выборы состоялись в условиях карантина, введенного Кабмином из-за угрозы эпидемии коронавируса. Участки продезинфицировали, а членов УИК попросили работать в масках.

Также они систематически проветривали помещение участка, а в случае скопления людей – рекомендовали избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК ранее просила Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.

ЦИК на основании протокола ОИК округа №179 установила результаты голосования на промежуточных выборах народного депутата, которые состоялись 15 марта 2020 года, и признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады. Юлия Светличная набрала 30 194 голоса избирателей,

– говорится в сообщении общественной сети "Опора" в твиттере.

ЦВК на підставі протоколу ОВК округу №179 встановила результати голосування на проміжних виборах народного депутата, які відбулись 15 березня 2020 року, та визнала Юлію Світличну обраною депутаткою Верховної Ради.



Юлія Світлична набрала 30 194 голоси виборців. — Civil Network OPORA (@opora) March 24, 2020

Впоследствии это подтвердили и в ЦИК.

Что известно о Юлии Светличной?

Она беспартийная, имеет высшее образование. Является исполнительным директором общественной организации "Единство и развитие", проживает в Харькове.



Была председателем Харьковской областной государственной администрации, а также депутатом Харьковского областного совета.



За нее проголосовали 30 194 избирателя, что составляет почти 77,55 % от количества избирателей, которые приняли участие в голосовании.

Внимание! Результаты выборов на округе № 179 должны были быть оглашены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

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