Выборы на 179 округе: в Раду проходит Юлия Светличная
Стали известны официальные результаты на выборах в 179 округе в Харьковской области. Победу на них одержала Юлия Светличная. Центральная избирательная комиссия признала ее депутатом Верховной Рады по результатам выборов.
На довыборах в 179 округе самовыдвиженка Светличная завоевала 77,55% голосов и значительно обошла своих соперников. На втором месте оказалась кандидат от "Европейской солидарности" Виктория Пташник, за которую свои голоса отдали лишь 7,91% избирателей.
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Отметим, что выборы состоялись в условиях карантина, введенного Кабмином из-за угрозы эпидемии коронавируса. Участки продезинфицировали, а членов УИК попросили работать в масках.
Также они систематически проветривали помещение участка, а в случае скопления людей – рекомендовали избирателям ждать своей очереди на улице. ЦИК ранее просила Харьковскую ОГА разместить в кабинках для голосования антисептики и маски для избирателей.
ЦИК на основании протокола ОИК округа №179 установила результаты голосования на промежуточных выборах народного депутата, которые состоялись 15 марта 2020 года, и признала Юлию Светличную избранной депутатом Верховной Рады. Юлия Светличная набрала 30 194 голоса избирателей,
– говорится в сообщении общественной сети "Опора" в твиттере.
Впоследствии это подтвердили и в ЦИК.
Что известно о Юлии Светличной?
Она беспартийная, имеет высшее образование. Является исполнительным директором общественной организации "Единство и развитие", проживает в Харькове.
Была председателем Харьковской областной государственной администрации, а также депутатом Харьковского областного совета.
За нее проголосовали 30 194 избирателя, что составляет почти 77,55 % от количества избирателей, которые приняли участие в голосовании.
Внимание! Результаты выборов на округе № 179 должны были быть оглашены не позднее чем на 15 день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.
Выборы на 179 округе: основное
- 13 декабря 2019 года Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе № 179 Харьковской области.
- Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий депутта от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области. Впоследствии он возглавил Харьковскую область.
- В границы округа входят: город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы. В целом, по предварительным подсчетам, в указанных выборах приняли участие почти 147 тысяч избирателей.
- На некоторых участках 179 округу на Харьковщине наблюдатели от общественных организаций зафиксировали ряд нарушений. На отдельных участках действовали провокаторы, сея панику относительно коронавируса. В частности, на участок № 631020 пришли неизвестные, которые не представились, однако делали замечания членам избирательных комиссий о якобы отсутствии на них медицинских масок.
- Для участия в выборах Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 40 кандидатов в народные депутаты Украины. В избирательный бюллетень включены 37 кандидатов (3 – отказались от баллотирования). Из них: 27 – выдвинутых политическими партиями, 10 – путем самовыдвижения.