Успокаиваться рано: ждать ли выборов в ОРДЛО и войны

Выборы в ОРДЛО можно проводить при условии возврата юрисдикции Украины. Чтобы в октябре 2020 года провести выборы, нужна большая подготовительная работа. Сомнительно, что удастся обеспечить все необходимые условия.

Об этом 24 каналу рассказал представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Для проведения выборов в ОРДЛО должны заработать украинские правоохранительные органы: полиция, прокуратура, суды. И институты реализации демократических принципов. Тогда ЦИК сможет сформировать свое представительство. Придут международные организации, контролирующие процесс выборов. Также нельзя проводить выборы без участия украинских партий,

– отмечает Тарас Семенюк.

Однако, по мнению международника, состоятся или нет осенью выборы в ОРДЛО, вооруженный конфликт на Донбассе уже заморожен. Нет масштабной войны, активной боевой фазы с большими жертвами. Но, подчеркивает Семенюк, это не значит, что надо успокаиваться. Зеленский стал президентом с месседжем завершить войну. Важны условия завершения войны. Сейчас этот механизм ищет команда Зеленского. Процесс очень сложный.

Что известно про проведение выборов в ОРДЛО

Президент Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса и передачи границы под украинский контроль.

6 мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Украине должны состояться 25 октября. Он выразил надежду, что выборы пройдут и на территории оккупированного Донбасса. Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение парламента до конца июня.

Председатель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть до конца 2020 года будет делать все возможное для того, чтобы удалось достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории.

Руководитель ОПГ добавил, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре и на территории ОРДЛО. Но при определенных условиях: восстановление контроля над границей, что возможно совместно с международными институтами. И безопасность.

В Госдепе США заявили, что выборы в ОРДЛО провести невозможно, пока там раздаются выстрелы. По словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, провести честное голосование на Донбассе возможно лишь при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над ее рубежом.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала