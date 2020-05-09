Успокаиваться рано: ждать ли выборов в ОРДЛО и войны
Выборы в ОРДЛО можно проводить при условии возврата юрисдикции Украины. Чтобы в октябре 2020 года провести выборы, нужна большая подготовительная работа. Сомнительно, что удастся обеспечить все необходимые условия.
Об этом 24 каналу рассказал представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк.
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Для проведения выборов в ОРДЛО должны заработать украинские правоохранительные органы: полиция, прокуратура, суды. И институты реализации демократических принципов. Тогда ЦИК сможет сформировать свое представительство. Придут международные организации, контролирующие процесс выборов. Также нельзя проводить выборы без участия украинских партий,
– отмечает Тарас Семенюк.
Однако, по мнению международника, состоятся или нет осенью выборы в ОРДЛО, вооруженный конфликт на Донбассе уже заморожен. Нет масштабной войны, активной боевой фазы с большими жертвами. Но, подчеркивает Семенюк, это не значит, что надо успокаиваться. Зеленский стал президентом с месседжем завершить войну. Важны условия завершения войны. Сейчас этот механизм ищет команда Зеленского. Процесс очень сложный.
Что известно про проведение выборов в ОРДЛО
- Президент Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса и передачи границы под украинский контроль.
- 6 мая председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Украине должны состояться 25 октября. Он выразил надежду, что выборы пройдут и на территории оккупированного Донбасса. Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение парламента до конца июня.
- Председатель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что украинская власть до конца 2020 года будет делать все возможное для того, чтобы удалось достичь мира на Донбассе и вернуть оккупированные территории.
- Руководитель ОПГ добавил, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре и на территории ОРДЛО. Но при определенных условиях: восстановление контроля над границей, что возможно совместно с международными институтами. И безопасность.
- В Госдепе США заявили, что выборы в ОРДЛО провести невозможно, пока там раздаются выстрелы. По словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, провести честное голосование на Донбассе возможно лишь при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над ее рубежом.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала