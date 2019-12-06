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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Выборы на Донбассе должны пройти одновременно с выборами по всей Украине – Зеленский

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      Президент Владимир Зеленский подтвердил, что власть хотела бы провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины – осенью 2020 года.

      Такое заявление глава государства сделал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

      Важно: Зеленский не согласен с минскими соглашениями относительно выборов на Донбассе

      Это правда. Именно ощущение того, что мы одна страна и там сейчас наши люди, должно начинаться даже с этого момента (одновременных выборов – 24 канал). Казалось бы, что это мелочь. Но я не считаю это мелочью. Местные выборы проводятся по закону Украины одновременно по всей территории Украины. Да, это наша идея,
      – отметил Зеленский.

      Власти настаивают, что до проведения выборов в ОРДЛО Украина должна полностью взять под контроль российско-украинскую границу, которую сейчас контролируют оккупанты РФ. Отметим, в Минских соглашениях пока говорится, что сначала должны пройти местные выборы, а тогда лишь Украина должна получить контроль над границей.

      По словам президента, он не готов сейчас заявлять, что хочет изменить этот пункт минских договоренностей. Такие слова могут негативно повлиять на встречу в нормандском формате.

      "Я не готов сейчас ответить вам "да" на этот вопрос. Почему? Потому что сейчас кто-то может просто сорвать встречу в нормандском формате. И я не готов рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", – пояснил президент.

      Интересно: Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться уже осенью: названа дата и условия

      Однако Зеленский подтвердил, что будет поднимать вопрос контроля над украино-российской границей на встрече с лидерами нормансдькои четверки.

      Я точно буду говорить о границе. Скажу вам честно, у нас другой план границы: каким образом это передается и каким образом и когда Украина контролирует границу с Россией,
      – добавил глава государства.

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      Как могут пройти выборы на Донбассе?

      1 октября украинская сторона согласилась в Минске на формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начнет действовать временный закон об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Законодательство Нормандский формат Минские договоренности Владимир Зеленский Местные выборы 2020 Новости политики
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