Выборы на Донбассе должны пройти одновременно с выборами по всей Украине – Зеленский

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что власть хотела бы провести местные выборы на Донбассе одновременно с выборами на всей территории Украины – осенью 2020 года.

Такое заявление глава государства сделал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером".

Важно: Зеленский не согласен с минскими соглашениями относительно выборов на Донбассе

Это правда. Именно ощущение того, что мы одна страна и там сейчас наши люди, должно начинаться даже с этого момента (одновременных выборов – 24 канал). Казалось бы, что это мелочь. Но я не считаю это мелочью. Местные выборы проводятся по закону Украины одновременно по всей территории Украины. Да, это наша идея,

– отметил Зеленский.

Власти настаивают, что до проведения выборов в ОРДЛО Украина должна полностью взять под контроль российско-украинскую границу, которую сейчас контролируют оккупанты РФ. Отметим, в Минских соглашениях пока говорится, что сначала должны пройти местные выборы, а тогда лишь Украина должна получить контроль над границей.

По словам президента, он не готов сейчас заявлять, что хочет изменить этот пункт минских договоренностей. Такие слова могут негативно повлиять на встречу в нормандском формате.

"Я не готов сейчас ответить вам "да" на этот вопрос. Почему? Потому что сейчас кто-то может просто сорвать встречу в нормандском формате. И я не готов рисковать возможностью этой важной для Украины встречи", – пояснил президент.

Интересно: Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться уже осенью: названа дата и условия

Однако Зеленский подтвердил, что будет поднимать вопрос контроля над украино-российской границей на встрече с лидерами нормансдькои четверки.

Я точно буду говорить о границе. Скажу вам честно, у нас другой план границы: каким образом это передается и каким образом и когда Украина контролирует границу с Россией,

– добавил глава государства.

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Как могут пройти выборы на Донбассе?

1 октября украинская сторона согласилась в Минске на формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начнет действовать временный закон об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные в соответствии с Конституцией и законодательством Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов в ОРДЛО не будет.