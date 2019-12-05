Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться уже осенью: названы даты и условия
Команда президента Владимира Зеленского хочет провести выборы на оккупированной территории Донбасса 31 октября 2020 года, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы. Условием является вывод российских войск и разоружения боевиков.
Об этом помощник президента Андрей Ермак заявил во время выступления в лондонском Chatham House, информируют "Новости Донбасса".
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Он сказал, что для проведения выборов на Донбассе необходимо будет расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ. По его словам, кто-то должен обеспечивать порядок на оккупированной территории и допустить наблюдателей, украинские СМИ и кандидатов.
Ермак также добавил, что этот вопрос будут обсуждать в Париже во время нормандской встречи.
Также помощник президента подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда оттуда выйдут иностранные войска и нелегальные вооруженные группы. В день проведения выборов участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.
Как могут состояться выборы в Донбассе?
Украинская сторона 1 октября подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе – она определяет условия для проведения выборов на оккупированных территориях.
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- Временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (об особом статусе Донбасса) начнет действовать на постоянной основе. Планируется разработать и одобрить новый соответствующий закон.
- Закон заработает, если в отдельных районах Донетчины и Луганщины состоятся выборы по украинскому законодательству. После выборов ОБСЕ должна опубликовать отчет, который будет свидетельствовать, что выборы прошли согласно стандартам организации и международным стандартам демократических выборов.
- Выборы состоятся лишь при условии, что с территории ОРДЛО выйдут российские оккупационные силы, а захваченная часть украинско-российской границы будет передана под контроль Украины.