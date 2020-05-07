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      Выборы на оккупированном Донбассе: в Госдепе США назвали условие

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      В США назвали условие выборов на Донбассе
      В США назвали условие выборов на Донбассе / 24 канал

      Украинские власти планируют провести местные выборы в Украине 25 октября, в том числе и на временно оккупированных территориях Донбасса. Однако в Госдепе США заявили, что это невозможно пока там раздаются выстрелы.

      Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, пишет "Голос Америки". По его словам, провести честное голосование на Донбассе возможно лишь при условии полного прекращения огня, вывода Россией войск и получения Украиной контроля над ее границей.

      К слову Местные выборы состоятся 25 октября, – Корниенко

      И все это условия минских договоренностей, которые стороны должны выполнять. Хотя Россия их в очередной раз игнорирует.

      "Это война России. Россия начала ее и Россия привела войска, которые продолжают убивать украинцев на украинской земле... Россия должна выполнить обязательства, которые взяла на себя в сентябре 2014 года и феврале 2015 года", – отметил Кент.

      Что известно о выборах на Донбассе6 мая глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выборы в Украине должны состояться 25 октября. Более того, он надеется, что они пройдут и на территории оккупированного Донбасса. Соответствующий проект решения об их проведении вынесут на рассмотрение парламента до конца июня.

      Однако ранее Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса и передачи границы под украинский контроль. 

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Местные выборы 2020 Новости США Новости Украины
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