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      Выборы президента-2019: почему ЦИК до сих пор не подсчитала 100% голосов

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      Только один участок задерживает установление 100% результатов голосования - ЦИК
      Только один участок задерживает установление 100% результатов голосования - ЦИК / Соцсети

      В Центральной избирательной комиссии сообщили, что по состоянию на 18:45 3 апреля только один участок из Киевской области не передал им в электронном виде данные протокола о результатах голосования на выборах президента, прошедших 31 марта.

      По словам заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Евгения Радченко, говорится об участке в 94-м избирательному округе, который располагается в Обухове.

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      "В ЦИК поступила информация, что комиссия указанного участка не может собраться и надлежащим образом оформить протокол", – подчеркнул он.

      Также Радченко заверил, что сейчас другой заместитель председателя ЦИК работает над этим вопросом.

      В то же время заместитель председателя ЦИК отметил, что, скорее всего, комиссия сможет получить все протоколы о результатах выборов 4-5 апреля, правда завершить все могут и 6 апреля.

      "Боюсь давать прогнозы. Если все пойдет так, как сейчас, то мы завершим 4-5 апреля, возможно 6-го числа. Но если будут жалобы, судебные обжалования, то, конечно, процесс может затянуться. Но мы сильно надеемся, что незначительно", – говорит Радченко.

      Заметим, что в ЦИК продолжается непрерывное заседание по получению от окружных избирательных комиссий бумажных протоколов с мокрыми печатями о результатах голосования.

      После подсчета 99,9% протоколов пока лидирует шоумен Владимир Зеленский – 30,24% голосов, а на втором месте оказался действующий президент Петр Порошенко – 15,95%. Похожими и были результаты национального экзит-пола – соответственно его данным, за Зеленского свои голоса отдали 30,6% украинцев, а за Порошенко – 17,8% избирателей.

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      Ранее в ЦИК заявили, что поскольку каждый из кандидатов не набрал более 50% голосов, то состоится второй тур, и пройдет он 21 апреля.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА-2019:

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины ЦИК Новости политики Результаты выборов президента 2019
      Источник: 24 канал
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