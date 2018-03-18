Выборы президента России: Путин дал свою оценку ситуации с голосованием в Украине

Действующий хозяин Кремля Владимир Путин считает, что ситуация в Украине, когда голосовать за президента России разрешалось только дипломатам, является безобразием, правда, по его словам, отвечать на это Россия не будет.

Соответствующие его слова передает информационное агентство "РИА Новости".

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"Это безобразие, это нарушение всех общепризнанных международных норм... Россия ничем не ответит. Для нас украинский народ – это братский народ, я об этом говорил", – подчеркнул Путин.

Напомним, что в Украине, по подсчетам ЦИК, находятся 72 тысячи российских избирателей. В 2016 году на выборах в Думу лицам с российским паспортом в Украине было разрешено голосовать в диппредставительстве. Тогда Нацгвардия и полиция усиленно охраняли учреждения. Во Львове и Харькове выборы прошли спокойно. А в Киеве и Одессе пытались сорвать националисты.

К слову, в этом году МВД разрешило голосовать на территории Украины только дипломатам, другим российским избирателям – запретило. Отметим, что украинские националисты пикетируют здание посольства России в Киеве. А также здание генерального консульства РФ в Харькове. Также сообщалось, что доступ к консульству России в Одессе перекрыли правоохранители.