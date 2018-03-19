Выборы президента в России: почему в мире не торопятся поздравлять нового-старого главу Кремля

Лидеры свободного мира не торопятся поздравлять безальтернативные российские выборы. Европейские страны осуждают незаконное проведение голосования в оккупированном Крыму. Среди немногих лидеров, кто прислал свои поздравления Путину: лидер непризнанной Абхазии, белорусский президент Александр Лукашенко и его венесуэльский коллега Николас Мадуро.

Незаконны и проведены вопреки международному праву, – так европейские страны отреагировали на организацию Россией президентских выборов в оккупированном Крыму.

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"Тот факт, что эти выборы состоялись в Крыму, аннексированном вопреки международному праву, с нашей точки зрения является неприемлемым. Кроме того, голосование в Крыму даже нельзя назвать честным политическим поведением", – сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас.

Похожие месседжи Кремлю озвучили и в МИД Франции, Польши и Норвегии. В опубликованных этими ведомствами заявлениях выражается поддержка территориальной целостности Украины, осуждение аннексии Крыма и незаконных выборов на оккупированном полуострове. Недемократическими российские выборы назвали и в Европарламенте.

"Это не свободные выборы, ведь очевидно, что честной конкуренции здесь нет", – подчеркнула член Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ана Гомеш

Нет кандидатов от оппозиции, которых можно было бы серьезно воспринимать. Потому это выборы милостью Путина,

– подчеркнул член Европейской народной партии Йоахим Целлер.

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По данным российской ЦИК, Владимира Путина поддержали почти 77% граждан, которые приняли участие в голосовании. Поддержка других кандидатов оказалась значительно меньшей. За коммуниста-миллионера Павла Грудинина проголосовали всего 11% избирателей, за постоянного участника российских выборов – лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 5%, теледива Ксения Собчак получила чуть больше 1,5% голосов россиян. Ярый оппонент Владимира Путина – Гарри Каспаров, который сейчас живет в изгнании в Великобритании, призвал лидеров свободного мира не поздравлять российского президента с переизбранием.

Каждый лидер свободного мира, который поздравит Путина с его "избранием", является соучастником его глобальной войны с демократией. Такие личности подрывают свой статус свободно избранных лидеров,

– отметил он.

Отношения между Россией и Западом в последнее время очень обострились, и европейские лидеры не торопятся поздравлять Путина с переизбранием. Одним из тех, кто все же придерживался международных традиций, был президент Франции. Эмануэль Макрон напомнил российскому президенту о необходимости полностью выполнить Минские соглашения.

Между тем, молчит Twitter Дональда Трампа. Американский президент во время своей избирательной кампании высказывал комплименты Владимиру Путину, а вот после его переизбрания в Белый Дом не торопится с официальными заявлениями.

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Одним из первых поздравил Путина его давний друг – сирийский диктатор Башар Асад. Свою поддержку Путину выразили также президенты Венесуэлы Николас Мадуро и Боливии Эво Моралес, глава непризнанной Абхазии Рауль Хаджимба. А также традиционно российского президента поздравили лидеры стран-участниц СНГ: его коллеги из Беларуси Александр Лукашенко, Молдовы Игорь Додон, Казахстана Нурсултан Назарбаев и Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, 18 марта в России состоялись выборы президента. По результатам подсчета 99,81% голосов на выборах президента России-2018 победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин.