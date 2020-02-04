Выборы президента в США: ожидаемый лидер рискует потерять лидерство уже после первых праймериз

Предварительные результаты первых праймериз Демпартии США в Айове показали отставание ожидаемого лидера от демократов Джо Байдена – его уверенно подвинули Берни Сандерс и Пит Буттиджич.

Штат Айова стал первым в США, где проходят праймериз – выборы единого кандидата в президенты внутри партии, сообщает The Hill.

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Так, если в республиканском лагере основным кандидатом на фоне нескольких формальных соперников выступает Дональд Трамп, то у демократов идет настоящая битва.

Что бы там ни произошло сегодня, я намерен бороться на каждом шагу своего пути и бороться за каждый ваш голос,

– цитирует издание Байдена.

По предварительным результатам, неожиданно высокую поддержку получили сенатор Берни Сандерс и мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Байден уже отстает от лидирующей группы на 4-6%, однако голоса еще не посчитаны окончательно.

Справка. Праймериз – тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии. Содержание праймериз заключается в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах.

Между тем в штабе Байдена уверены, что он войдет в тройку победителей в Айове. Как показывают соцопросы, бывший вице-президент сохраняет первенство в ряде штатов, а также среди различных групп избирателей. В частности, он имеет мощную поддержку в среде афроамериканцев, отмечает издание.

Важно! Президентские выборы в США начинаются задолго до дня голосования 3 ноября, в целом кампания продлится 9 месяцев. С 1972 года традиционно первые опросы избирателей проводят в штате Айова. Демократы сейчас определяются, кто сможет стать конкурентом Дональда Трампа.

Как выбирают кандидата демократы в Айове

Избиратели штата приходят в определенную локацию и закрывают ее изнутри . Без опозданий – после 19:00 никого не впустят и не выпустят.



. Без опозданий – после 19:00 никого не впустят и не выпустят. Те, кто пришел, открыто делятся на группы поддержки кандидатов , переходя на определенное место в зале для голосования.



, переходя на определенное место в зале для голосования. После этого – считают людей. Если какой-то кандидат не набрал 15% присутствующих, то те, кто отдал за него голос, должны проголосовать еще раз – то есть, перейти в группу, которая выбирает другого кандидата.

Что интересно, активисты партии демократов собрались в 1700 локациях: школы, библиотеки, церкви, общественные центры и даже магазины и пожарные части.