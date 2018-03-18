Выборы Путина: российский журналист указал на интересные факты относительно хода выборов в РФ

В воскресенье, 18 марта, в России выбирают президента. Избирательные участки открылись во всех регионах Федерации. Также Россия проводит свои выборы и в оккупированном Крыму.

Однако некоторые россияне решили бойокотировать президентские выборы, отметил российский журналист Игорь Матюпатенко в прямом эфире 24 Канала.

Читайте также: Что происходит под посольством России в Киеве: фото с места событий

"Многие россияне решили бойкотировать эти выборы. И отчасти это делается организованно, поскольку с такой инициативой выступил один из главных оппозиционеров действующей власти Алексей Навальный. И все же кто идет голосовать. И, судя по всему, делают это организованно. Не знаю, по своей воле или нет, но утром уже были сообщения, что на ряде участков был организован подвоз граждан. В частности, была информация о том, что в центре Москвы на участке, который расположен недалеко от Кремля, была зафиксирована очень высокая активность избирателей. 2-3 тысячи людей оказались там спозаранку. Как выяснилось, это были курсанты. И даже одна туристическая группа, которая была организованно доставлена на избирательный участок. Уже поступают сообщения о нарушениях", – рассказал журналист.

По его словам, нынешние выборы в России – это не выборы президента. Это выборы Путина.

Что касается результатов выборов, то никто никаких новостей по этому поводу не ждет, потому что все знают, что эти выборы – это фактически выборы Путина. А люди, которые не пошли на выборы, – это те, кто разуверился в реальных изменениях в стране,

– считает Матюпатенко.

Среди наиболее пропутинских регионов России журналист назвал северный Кавказ и Чечню, которые "всегда дают цифру, близкую к 100%".

Сейчас в Российской Федерации уже проголосовали Чукотка и Камчатка. Там избирательные участки уже закрылись.

Читайте также: "Квартал 95" показал, что будет в случае поражения Путина на выборах

Отметим, что в Украине, по подсчетам ЦИК, находятся 72 тысячи российских избирателей. В 2016 году на выборах в Думу лицам с российским паспортом в Украине было разрешено голосовать в диппредставительстве. Тогда Нацгвардия и полиция усиленно охраняли учреждения. Во Львове и Харькове выборы прошли спокойно. А в Киеве и Одессе пытались сорвать националисты.

В этом году МВД разрешило голосовать на территории Украины только дипломатам, другим российским избирателям – запретило. Отметим, что украинские националисты пикетируют здание посольства России в Киеве. А также здание генерального консульства РФ в Харькове. Также сообщалось, что доступ к консульству России в Одессе перекрыли правоохранители.