Выборы скоро, – Аваков о том, почему местные политики не успокоили людей в Новых Санжарах

Эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев поселили в санаторий в Новых Санжарах. Там они будут находиться в течение 14 дней в обсервации. Местные жители не очень обрадовались этому и начали акции протеста. Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, почему местные власти не успокаивали людей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова" сказал, что накануне пригласил в закрытый кабинет нескольких местных политиков.

Важно! Я не обижаюсь, – эвакуированный из Уханя украинец о протестах в Новых Санжарах

Он отметил, что объяснил политикам все, что будет происходить во время обсервации.

Сточные воды мы обеззараживаем, весь мусор уничтожаем и тому подобное. Они ответили: "Мы вас понимаем, но вы поймите, что у нас выборы скоро",

– сообщил Аваков.

К вечеру 20 февраля ситуация ухудшилась. Когда автобус с людьми въехал в Новые Санжары, местные побили его камнями, разбив стекло. В ответ на это эвакуированные складывали руки в форму сердца.

Причины, почему жители Санжар выступают против:

Они боятся заразиться коронавирусом.

Местные уверены, что такая дурная слава негативно скажется на репутации курортного поселка.

Банальная нехватка информации о том, что на самом деле планирует делать власть.

Справка: все украинцы и иностранцы, которых 20 февраля эвакуировали из Уханя, здоровы. Перед вылетом украинские и китайские медики проверили состояние их здоровья. Четыре человека не поехали, поскольку имели повышенную температуру. В то же время эвакуированные должны 14 дней находиться на обсервации.

Столкновения в Новых Санжарах: главное

Столкновения в Новых Санжарах начались 19 февраля, когда местные узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок. Они устроили массовые протесты и блокирование дорог – это продолжалось до вечера 20 февраля.

Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой. Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.

Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердца. В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.

В результате столкновений в общем пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.

Полиция задержала 24 человека и открыла 5 дел по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.



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