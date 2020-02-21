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      Выборы скоро, – Аваков о том, почему местные политики не успокоили людей в Новых Санжарах

      - Читати новину українською

      Эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев поселили в санаторий в Новых Санжарах. Там они будут находиться в течение 14 дней в обсервации. Местные жители не очень обрадовались этому и начали акции протеста. Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, почему местные власти не успокаивали людей.

      Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свободы слова" сказал, что накануне пригласил в закрытый кабинет нескольких местных политиков.

      Важно! Я не обижаюсь, – эвакуированный из Уханя украинец о протестах в Новых Санжарах

      Он отметил, что объяснил политикам все, что будет происходить во время обсервации.

      Сточные воды мы обеззараживаем, весь мусор уничтожаем и тому подобное. Они ответили: "Мы вас понимаем, но вы поймите, что у нас выборы скоро",
      – сообщил Аваков.

      К вечеру 20 февраля ситуация ухудшилась. Когда автобус с людьми въехал в Новые Санжары, местные побили его камнями, разбив стекло. В ответ на это эвакуированные складывали руки в форму сердца.

      Причины, почему жители Санжар выступают против:

      • Они боятся заразиться коронавирусом.
      • Местные уверены, что такая дурная слава негативно скажется на репутации курортного поселка.
      • Банальная нехватка информации о том, что на самом деле планирует делать власть.

      Справка: все украинцы и иностранцы, которых 20 февраля эвакуировали из Уханя, здоровы. Перед вылетом украинские и китайские медики проверили состояние их здоровья. Четыре человека не поехали, поскольку имели повышенную температуру. В то же время эвакуированные должны 14 дней находиться на обсервации.

      Столкновения в Новых Санжарах: главное

      • Столкновения в Новых Санжарах начались 19 февраля, когда местные узнали, что эвакуированных из Уханя везут именно в их поселок. Они устроили массовые протесты и блокирование дорог – это продолжалось до вечера 20 февраля.
      • Из-за ухудшения ситуации на место съехались полиция и Нацгвардия с бронетехникой. Люди перекрывали дороги, жгли шины и устроили стычки с правоохранителями.
      • Местные бросали камнями в автобусы с криками: "Позор". Эвакуированные в ответ показывали сердца. В конце концов, все автобусы заехали в медцентр, а эвакуированные люди там разместились.
      • В результате столкновений в общем пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский.
      • Полиция задержала 24 человека и открыла 5 дел по факту массовых беспорядков. Задержанным грозит до 8 лет заключения.

      Коронавірус
      Факты о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      Скалецкая не покинула обсервацию
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новые Санжары Новости Здоровье Протесты столкновения Новости Украины Здоровье Коронавирус 2020 Активисты
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