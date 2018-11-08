В США завершились так называемые промежуточные выборы. По предварительным итогам голосования, Республиканская партия Дональда Трампа потеряла большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса США.

Впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей, а в Конгресс прошло рекордное количество женщин.

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Зато однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

На этих промежуточных выборах американцы также выбирали депутатов на уровне штатов и округов, 36 губернаторов, а также голосовали на ряде референдумов.

Результаты промежуточных выборов в США 6 ноября

В нижней палате Конгресса США – Палате представителей – большинство получили представители Демократической партии.

Из 435 кресел в Палате представителей демократы заняли минимум 223 места, зато у депутатов от Республиканской партии – 197.

Демократам удалось одержать победу в 26 штатах, которые раньше были "республиканскими".



Выборы в США: демократы получили большинство в Палате представителей

В то же время в верхней палате Конгресса США – Сенате – большинство и в дальнейшем сохранится за однопартийцами Трампа.

Республиканцы удержали по меньшей мере 51 место в Сенате. Демократы занимают пока лишь 46 мест из 100. Еще два места достались кандидатам, которые называют себя независимыми политиками – один из них кандидат на президентских выборах 2016 года Берни Сандерс.



Выборы в Конгресс США 2018: большинство в Сенате республиканцы сохранили

Официальных результатов промежуточных выборов пока нет, но президент США Дональд Трамп уже поспешил назвать их выборы грандиозным успехом.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.

На должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.