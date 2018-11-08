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      Результаты выборов в США: демократы вернули большинство в Конгрессе

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      Выборы в Конгресс США 2018: результаты голосования
      Выборы в Конгресс США 2018: результаты голосования / Коллаж 24 Каналу

      В США завершились так называемые промежуточные выборы. По предварительным итогам голосования, Республиканская партия Дональда Трампа потеряла большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса США.

      Впервые за последние 8 лет представителям Демократической партии удалось получить большинство в Палате представителей, а в Конгресс прошло рекордное количество женщин.

      Читайте также: Поражение для Трампа и хороший день для США, – западные СМИ о выборах в Конгресс

      Зато однопартийцы Дональда Трампа – республиканцы – сохранили контроль в Сенате.

      На этих промежуточных выборах американцы также выбирали депутатов на уровне штатов и округов, 36 губернаторов, а также голосовали на ряде референдумов.

      Результаты промежуточных выборов в США 6 ноября

      В нижней палате Конгресса США – Палате представителей – большинство получили представители Демократической партии.

      Из 435 кресел в Палате представителей демократы заняли минимум 223 места, зато у депутатов от Республиканской партии – 197.

      Демократам удалось одержать победу в 26 штатах, которые раньше были "республиканскими".

      вибори у США Конгрес демократи республіканці
      Выборы в США: демократы получили большинство в Палате представителей

      В то же время в верхней палате Конгресса США – Сенате – большинство и в дальнейшем сохранится за однопартийцами Трампа.

      Республиканцы удержали по меньшей мере 51 место в Сенате. Демократы занимают пока лишь 46 мест из 100. Еще два места достались кандидатам, которые называют себя независимыми политиками – один из них кандидат на президентских выборах 2016 года Берни Сандерс.

      вибори США 2018 Сенат Конгрес
      Выборы в Конгресс США 2018: большинство в Сенате республиканцы сохранили

      Официальных результатов промежуточных выборов пока нет, но президент США Дональд Трамп уже поспешил назвать их выборы грандиозным успехом.

      На должностях губернаторов победу одержали республиканцы – 27 из 50. Что интересно, двое губернаторов, которые одержали победу на выборах в США, имеют украинские корни.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Выборы в США
      Источник: 24 Канал
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