Выборы в Европарламент – будут решающими в вопросе миграционного кризиса в ЕС, – премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент 2019 будут решающим моментом для урегулирования миграционной проблемы Европейского союза.

Об этом сообщило информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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В частности венгерский политик обвинил действующее руководство ЕС в попытках превратить союз в "Европейскую империю", цель которой – развитие за счет национальных государств.

"Те, кто хочет создать Европейскую империю из Европейского союза, все они настроены положительно относительно иммиграции. Они сознательно не смогли использовать свою огромную военную мощь и политическую силу, чтобы защитить Европу от массы мигрантов", – заявил Виктор Орбан.

Он отметил, что выборы в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 станут определяющими для Европы, поскольку обозначат направление движения союза.

Нам стоит отбрасывать идеологию глобализма и поддерживать вместо этого культуру патриотизма,

– отметил премьер.

СМИ также сообщают, что венгерская оппозиция обвиняет власти страны в нецелевом расходовании средств, поступающих от ЕС.

Ранее Виктор Орбан уже заявлял, что действующая "элита" ЕС не смогла урегулировать миграционный кризис, и результаты выборов 2019 года в Европарламент должны стать ответом на ее неспособность выполнять свои обязанности.