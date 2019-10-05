Выборы в местные советы будут мажоритарными, но не в Киеве, – Корниенко
В столице местные выборы следует сделать по пропорциональной системе с открытыми списками. Так считает первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
На местном уровне, говорит Корниенко, "мы хотим мажоритарку – кроме Киева". Об этом рассказал Интерфакс-Украина.
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В целом модель мажоритарных выборов в областные советы надо построить так, чтобы от каждой общины обязательно избрали депутата. Впрочем, этот и другие вопросы, по словам Корниенко, еще будут обсуждать – в процессе работы над поправками в Избирательный кодекс, который в Совет вернул Владимир Зеленский после ветирования.
► К слову, в "Слуге народа" стремятся сократить срок полномочий депутатов местных советов – до 4 лет вместо 5.
Заметим, что очередные местные выборы, согласно действующему законодательству, проводят:
• Одновременно на всей территории Украины;
• В последнее воскресенье октября пятого года полномочий предварительно избранных органов местного самоуправления.
Сейчас говорится о 25 октября 2020 года.
Однако в команде Зеленского неоднократно заявляли, что выборы могут состояться раньше. В частности, весной. Сам президент относительно досрочных местных выборов высказался коротко: "Не расслабляйтесь".
Новый закон о Киев и досрочные выборы в столице: что предлагает "Слуга народа" – в материале 24 канала.
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