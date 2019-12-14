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      Выборы в ОРДЛО следует проводить не ранее, чем через два года после прекращения огня, – Резников

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      Путин сам не знает, что хочет от Донбасса / Колаж 24 канала

      Институт Кофи Анана проанализировал 233 конфликта в мире. На основе этого ООН определила примерно 40 принципов переходного правосудия, с помощью которых можно попытаться урегулировать и конфликт на Донбассе.

      Об этом рассказал в интервью "Левому берегу" представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контрактной группы Алексей Резников.

      Читайте также: Никаких документов на нормандском саммите не подписывали, – Резников

      "Отдельно наши эксперты в 2016 году провели исследование, проанализировали конфликты, в частности в бывшей Югославии, в Африке, Северной Ирландии. Везде говорится, что сначала – безопасность, затем – политическое урегулирование", – так дипломат прокомментировал несогласованность позиций Зеленского и Путина передачи границы под контроль Украины (то есть, до или после выборов в ОРДЛО).

      "В странах развитой демократии минимум год должен пройти после прекращения огня – прежде, чем есть смысл начинать выборы. В странах неразвитой демократии – два года, не меньше", – заявил Резников.

      Во всех тех случаях, когда выборы проводились без взятия контроля над границей официальной властью, повторялись вспышки насилия и вооруженного противостояния,
      – подчеркнул он.

      Резников отметил, что, по его мнению, "Россия еще для себя не решила, что она вообще собирается делать".

      Вернуть нам (оккупированный Донбасс – 24 канал) без контроля над границей, провести выборы под дулами автоматов и сформировать местные власти, которые легитимизируют боевиков, – это для них идеальный сценарий. Но мы на него не пойдем,
      – подытожил Резников.

      Договоренности "нормандской четверки"

      Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров 9 декабря 2019 года.

      По итогам встречи опубликовали документ о таком:

      • Обмен пленными по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" – до 31 декабря 2019 года;
      • Разведение сил на трех новых участках на Донбассе – до конца марта 2020 года;
      • Обеспечить полное прекращение огня на Донбассе – до 31 декабря 2019 года;
      • Открыть новые пункты пропуска на линии разграничения – в течение 30 дней.

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

      Смотрите итоги нормандской встречи в видео:

      К теме: Россияне истерили, потому что наша делегация разговаривала на украинском языке, – Резников про "Нормандию"

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Оккупированные территории Украина – Россия Война на Донбассе
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