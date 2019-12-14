Выборы в ОРДЛО следует проводить не ранее, чем через два года после прекращения огня, – Резников
Институт Кофи Анана проанализировал 233 конфликта в мире. На основе этого ООН определила примерно 40 принципов переходного правосудия, с помощью которых можно попытаться урегулировать и конфликт на Донбассе.
Об этом рассказал в интервью "Левому берегу" представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контрактной группы Алексей Резников.
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"Отдельно наши эксперты в 2016 году провели исследование, проанализировали конфликты, в частности в бывшей Югославии, в Африке, Северной Ирландии. Везде говорится, что сначала – безопасность, затем – политическое урегулирование", – так дипломат прокомментировал несогласованность позиций Зеленского и Путина передачи границы под контроль Украины (то есть, до или после выборов в ОРДЛО).
"В странах развитой демократии минимум год должен пройти после прекращения огня – прежде, чем есть смысл начинать выборы. В странах неразвитой демократии – два года, не меньше", – заявил Резников.
Во всех тех случаях, когда выборы проводились без взятия контроля над границей официальной властью, повторялись вспышки насилия и вооруженного противостояния,
– подчеркнул он.
Резников отметил, что, по его мнению, "Россия еще для себя не решила, что она вообще собирается делать".
Вернуть нам (оккупированный Донбасс – 24 канал) без контроля над границей, провести выборы под дулами автоматов и сформировать местные власти, которые легитимизируют боевиков, – это для них идеальный сценарий. Но мы на него не пойдем,
– подытожил Резников.
Договоренности "нормандской четверки"
Лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров 9 декабря 2019 года.
По итогам встречи опубликовали документ о таком:
- Обмен пленными по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" – до 31 декабря 2019 года;
- Разведение сил на трех новых участках на Донбассе – до конца марта 2020 года;
- Обеспечить полное прекращение огня на Донбассе – до 31 декабря 2019 года;
- Открыть новые пункты пропуска на линии разграничения – в течение 30 дней.
О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала
Смотрите итоги нормандской встречи в видео:
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