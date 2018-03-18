Как люди "голосуют" на выборах президента России 2018: красноречивые видео

18 марта, в России голосуют за кандидата на выборах президента РФ. Как и ожидалось, нарушений очень много, некоторые факты грубых нарушений даже не пытаются скрыть.

Не забыли оккупанты и про Крым, на котором ожидают одну из лучших явок. Но, судя по фото, которые публикуют крымчане, аншлагом там и не пахнет.

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В сети публикуют видео фальсификаций на выборах президента России 2018. В частности, на странице аккаунта "МБХ Медиа" в Twitter выложили видео с камер наблюдения одного из участков в городе Артем, что в Приморском крае.

На видео хорошо видно, как женщина, вероятно, член избирательной комиссии, бросает в урну для голосования пачку бюллетеней, которые она получила из-под полы.

Такая же ситуация в Тюмени – на видео поймали момент, где снова член комиссии вбрасывает бюллетени в урну.

УИК 2239 в Тюмени. Член избирательной комиссии собирает стопку бюллетеней и спокойно вбрасывает их в урну, никто не противhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/fqQNHz6GUh — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 березня 2018 р.

На странице "Лентач" в Facebook тоже хватает классных кадров. В частности, в Ростове-на-Дону, человек, заполнив бюллетень в кабинке, подходит к урне и бросает в нее сразу пачку бюллетеней.

Выборы в России 2018: видео Ростов-на-Дону

Видеозапись вброса бюллетеней на УИКе №380 в Дагестане. Член комиссии обращается с присутствующим с просьбой не подходить и подождать пока они закончатhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/i3zWfo1nCK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 березня 2018 р.

В Краснодарском крае женщина тоже еле засунула пачку бюллетеней в урну.

Выборы в России 2018: видео

Выборы в России 2018: видео из Иркутска​

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Выборы в России 2018: видео

Вот так нагло в Москве перед входом на УИКи 3334, 3335, 3336 поставили экраны и колонки с незаконной агитацией за Путинаhttps://t.co/e4xfCQEVP4 pic.twitter.com/PpFE5rdcR4 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 березня 2018 р.



Выборы президента России 2018 – видео