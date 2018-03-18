Выборы в России: в Украине в очередной раз напомнили РФ о последствиях голосования в Крыму

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в день выборов президента России 18 марта незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом.

Об этом в Twitter написала спикер МИД Украины Марьяна Беца.

Отметим, что Россия таки проводит 18 марта выборы президента в аннексированном Крыму: на полуострове незаконно открылись около 1400 избирательных участков.

"Незаконное голосование в оккупированном Крыму исказит результаты выборов в РФ в целом и ставит под серьезное сомнение их легитимность", – говорится в сообщении представительницы украинского внешнеполитического ведомства.

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Беца добавила, что результаты незаконного голосования в оккупированном Крыму являются ничтожными, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

Незаконне голосування в окупованому Криму спотворить результати виборів в РФ в цілому і ставить під серйозний сумнів їхню легітимність. — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 18 березня 2018 р.

Напомним, украинцев призвали не участвовать в выборах президента России в оккупированном Крыму: за это грозит уголовная ответственность без срока давности. Кроме того, глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что результаты выборов президента России в Крыму не признает ни Киев, ни Евросоюз.