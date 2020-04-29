Выборы в США 2020: Трамп против Байдена – обновленные рейтинги и последние новости

За пол года до президентских выборов в США новые данные социологического опроса показали преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом, причем речь идет об ощутимой разнице в рейтингах от 6 до 10 процентов.

Издание Independent 28 апреля написало о результатах исследования университета Саффолка совместно с USA Today о текущих рейтингах главных кандидатов на пост президента США – Джо Байдена от демократов и Дональда Трампа от республиканцев. Выборы, напомним, запланированы на ноябрь 2020 года.

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Рейтинг Трампа и Байдена: результаты нового исследования

Социологи говорят, что Байден имеет 50% поддержки против 40% у Трампа , если бы избирателю пришлось выбирать только из этих двух кандидатов.

Если же спрашивать у респондентов о выборе между большим количеством претендентов на пост президента, то Байден получил бы 44% голосов, а Трамп – 38%.

При этом 9% избирателей до сих пор не определились.

Такие показатели совпадают с результатами большинства других общенациональных опросов: ни одно не показывает, что Байден проигрывает , а наоборот – опережает Трампа на 2 – 14 процентов.

В Independent утверждают, что в ситуации, когда бурлит пандемия коронавируса и никто из кандидатов не может проводить митинги или другие мероприятия, такие рейтинги на руку именно Байдену.

Несмотря на это Трамп продолжает утверждать, что является чрезвычайно популярным и с легкостью или даже с разгромом победит оппонентов на выборах.

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Вслед за Обамой Байдена поддержала Клинтон

На рост рейтинга Джо Байдена повлияли, помимо прочего, и заявления знаковых для американской политики семей – сначала Обамы (14 апреля), а затем и Клинтон (28 апреля).

Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке Джо Байдена во время онлайн-конференции . Байден, мол, готовился к президентству всю жизнь, а сама Клинтон имела честь много лет быть не только коллегой Байдена, но и его другом.