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      Выборы в США 2020: Трамп против Байдена – обновленные рейтинги и последние новости

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      Выборы в США 2020: Трамп и Байден – новые рейтинги, последние новости
      Трамп vs Байден: текущие рейтиги / Коллаж 24 канала

      За пол года до президентских выборов в США новые данные социологического опроса показали преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом, причем речь идет об ощутимой разнице в рейтингах от 6 до 10 процентов.

      Издание Independent 28 апреля написало о результатах исследования университета Саффолка совместно с USA Today о текущих рейтингах главных кандидатов на пост президента США – Джо Байдена от демократов и Дональда Трампа от республиканцев. Выборы, напомним, запланированы на ноябрь 2020 года. 

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      Рейтинг Трампа и Байдена: результаты нового исследования

      • Социологи говорят, что Байден имеет 50% поддержки против 40% у Трампа, если бы избирателю пришлось выбирать только из этих двух кандидатов.
      • Если же спрашивать у респондентов о выборе между большим количеством претендентов на пост президента, то Байден получил бы 44% голосов, а Трамп – 38%.
      • При этом 9% избирателей до сих пор не определились.
      • Такие показатели совпадают с результатами большинства других общенациональных опросов: ни одно не показывает, что Байден проигрывает, а наоборот – опережает Трампа на 2 – 14 процентов.

      В Independent утверждают, что в ситуации, когда бурлит пандемия коронавируса и никто из кандидатов не может проводить митинги или другие мероприятия, такие рейтинги на руку именно Байдену.

      Несмотря на это Трамп продолжает утверждать, что является чрезвычайно популярным и с легкостью или даже с разгромом победит оппонентов на выборах.

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      Вслед за Обамой Байдена поддержала Клинтон

      На рост рейтинга Джо Байдена повлияли, помимо прочего, и заявления знаковых для американской политики семей – сначала Обамы (14 апреля), а затем и Клинтон (28 апреля).

      Хиллари Клинтон объявила о своей поддержке Джо Байдена во время онлайн-конференции. Байден, мол, готовился к президентству всю жизнь, а сама Клинтон имела честь много лет быть не только коллегой Байдена, но и его другом.

      Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 и будут 59-ми по счету в истории страны. Кандидатом от республиканцев является действующий президент Дональд Трамп, а от демократов, скорее всего, кандидатом станет Джо Байден.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: рейтинги Выборы в США 2020 Новости США Джозеф Байден Дональд Трамп
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