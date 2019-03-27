Выборы в Украине еще не состоялись, а в Думе России уже готово заявление: "Не признавать"

В Государственной Думе России зарегистрирован проект заявления о непризнании президентских выборов в Украине с незамысловатым названием "О непризнании итогов выборов президента Украины". В заявлении указано, что выборы в Украине состоялись, мол, с применением "грязных избирательных технологий в условиях антироссийской политики".

Авторы проекта – депутаты из фракции ЛДПР, лидер которой – известный своими скандальными заявлениями Владимир Жириновский. Информация об этом опубликована в Вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

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В ЛДПР уже "знают": выборы в Украине прошли с применением "грязных избирательных технологий" и "грубыми нарушениями международно-правовых принципов и норм". Еще и особенно – проведение в Украине "честной и политически ответственной избирательной кампании невозможно", особенно в условиях "поощрения западными спонсорами антироссийской политики".

А есть ли в проекте заявления конкретные замечания?

Да есть. Результаты выборов президента Украины предлагается не признавать, потому что прооходили (напомним, на всякий случай, что они еще не состоялись) со значительным количеством серьезных нарушений, допущенных избирательными комиссиями, и массовой фальсификацией итогов.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Проект заявления рассмотрят на пленарном заседании Госдумы 2 апреля 2019 года. Впрочем, текст заявления уже готов, нарушения "посчитаны" и "зафиксированы". Несмотря на то, что наблюдателей от России на украинских выборах не будет.

Кто такой Жириновский?​ Скандально известный российский политик и депутат Госдумы РФ (в 2000-2011 был заместителем спикера). Известный своими неадекватными, агрессивными выступлениями, которые рассматривают как акты проявления ксенофобии, империализма, украинофобии. Пылкий сторонник "ЛНР" и "ДНР".