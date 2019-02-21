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      Выборы в Украине: Facebook в марте ужесточит требования к агитации в соцсети

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      Facebook сделает более жесткими требования к политической рекламе в Украине
      Facebook сделает более жесткими требования к политической рекламе в Украине / Фото из открытых источников

      Уже в марте Facebook сделает более жесткой политику размещения рекламы, что касается будущих выборов в Украине. Да, в соцсети введут более тщательную идентификацию лиц, размещающих такую рекламу.

      От тех, кто будет размещать такую ​​рекламу, будут требовать предъявить документы для идентификации личности. В то же время, новая политика предоставит более широкие возможности для изучения политической рекламы, которую будут размещать в соцсети. Об этом рассказала продакт-менеджер Facebook Сара Шифф, передает "Интерфакс".

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      С прошлой недели мы начали временно запрещать зарубежную предвыборную рекламу по Украине. Это часть наших мероприятий по предотвращению внешнего воздействия. Кроме этого, в середине марта мы намерены установить новые правила размещения политической рекламы, аналогичные тем, которые ранее были установлены в США, Бразилии, Индии и Великобритании,
      – отметила она.

      Сара Шифф объяснила, как Facebook будет проверять тех, кто будет размещать политическую рекламу в Украине.

      "Мы будем требовать от таких лиц предоставления действительных документов об идентификации личности, и подтверждение, что они являются теми, кем представляются. Это одно из наших обязательств: обеспечить, чтобы за политической рекламой в Facebook стояли настоящие лица", – отметила продакт-менеджер соцсети.

      Вместе с тем она добавила, что новая политика предусматривает широкие возможности по изучению размещенной рекламы.

      "Можно будет увидеть больше информации об исполнителях, сколько времени было потрачено на рекламу, сколько она собрала эмоций, является ли она актуальной, демографический срез о лицах, которые просмотрели рекламу: возраст, пол, место. Вся эта информация будет размещена в так называемой "библиотеке рекламы", которая доступна для общего ознакомления, – добавила Сара Шифф.

      Кроме того, глава украинского МВД Арсен Аваков недавно потребовал от кандидатов в президенты подтвердить свои аккаунты в Facebook и Instagram. Это, по его словам, нужно для того, чтобы предотвратить недобросовестную агитацию и создание фейковых профилей кандидатов.

      Как будут проходить выборы президента Украины?ЦИК зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если же станет необходимо провести второй тур выборов президента, то произойдет он 21 апреля.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Facebook Соцсети
      Источник: 24 Канал
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