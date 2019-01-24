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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Выборы в Верховный суд: с какими проблемами сталкивается Общественный совет добропорядочности

      Честь и НЕчесть 1 Читати новину українською

      О выборах в Верховный суд и о проблемах в сотрудничестве Общественного совета добропорядочности с Высшей квалификационной комиссией в программе "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым рассказала гость студии – член ГРД Наталья Соколенко.

      – Мы решили оценивать тех кандидатов, которые видят себя в Верховном суде. Несмотря на недружественные поступки Высшей квалификационной комиссии будем присылать им свои выводы о недоброчестности судей.

      Читайте также: Как происходит отбор кандидатов в Высший антикоррупционный суд

      – Перед тем, как начался очередной отбор в Верховный Суд, мы предлагали Комиссии вместе утвердить критерии, чтобы и этот орган, и общественность имели общее видение. Однако нам не удалось договориться.

      – Качество кандидатов в Верховный суд не улучшилось. Часть кандидатов, которые в прошлый раз не попали туда из-за того, что, например, не сдали тесты, снова подались на конкурс в этой инстанции.

      – Высшая квалификационная комиссия оказалась в ситуации полной дискредитации и репутационного самоуничтожения. Когда был конкурс в Верховный суд, украинская общественность присылала негативные выводы о судье Золотникове. Он был в составе коллегии, которая принимала решение о запрете Майдана в Одессе.

      Золотніков Олександр
      Золотников Александр

      – Тогда Комиссия судей и Высший совет правосудия не приняли во внимание факты о Золотникове. Но когда международные эксперты сказали, что судьи Голуб и Заяц, которые также запрещали Майдан, не имеют права попасть в Антикоррупционный суд, их услышали.

      – Судьи, которые принимали решения во время Майдана, делали это "по звонку" из Администрации Президента. Это совершенно недопустимо. В демократическом мире судья обязан сообщить о давлении на него. Если он этого делает, то это является еще одним нарушением закона и кодекса судейской этики.

      – Человек, который сам нарушает законы, не может судить других людей. Это – очевидная логика. И ее трудно объяснить Высшей квалификационной комиссии судей и Высшему совету правосудия, которая пропускала всех тех негодяев, которые в конце оказались в Верховном суде.

      Теги: Новости Украины Высший совет правосудия Судьи Верховный суд Украины Честь и НЕчесть
      Источник: 24 канал
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