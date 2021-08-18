Выбрали кандидата на пост главы Харьковского облсовета: что о ней известно

В "Слуге народа" 18 августа определили, кто может занять место председателя Харьковского облсовета. На это место вскоре хотят назначить бывшую заместительницу главы ОГА Татьяну Егорову-Луценко. 19 августа ее назначение будут рассматривать депутаты облсовета.

Нового председателя Харьковского облсовета выбирают после того, как уволился Артур Товмасян. Мужчина, вероятно, ушел с должности из-за того, что ему объявили подозрение в получении миллионной взятки.

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Что известно о Егоровой-Луценко

Была первой заместительницей Алексея Кучера, когда тот был руководителем Харьковской ОГА.

С декабря 2017 по декабрь 2019 года была руководительницей управления юстиции Харьковщины.

Баллотировалась в Верховную Раду на выборах 2020 года.

В 2016 году защитила кандидатскую диссертацию на кафедре экологического права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

В 2015 году баллотировалась в Харьковский областной совет, Лозовской городской совет и Лозовской районный совет. Во всех случаях от "Радикальной партии Олега Ляшко". Впоследствии отказалась от мандата Лозовского городского совета.

Также работала в высшем учебном заведении и юристом в частной компании.

Данные взяты из "ПолітХаб"

Что она декларировала

Согласно данным декларации, которую Егорова-Луценко подавала после увольнения из Управления юстиции, она владеет 2 квартирами. Одна из них в Песочине и стоила 407 200 гривен, другая в Харькове – за 598 832 гривен.

У ее мужа жилье и подвальные помещения в Харькове, 4 земельных участка в Дергачевском районе. Также он владеет автомобилями Skoda Octavia А7 и Mercedes GLE 250 (в лизинг). Эти машины купили примерно за 2,4 миллиона гривен.

На посту главы управления юстиции Харьковщины чиновница заработала 349 тысяч гривен, кроме этого 675 тысяч она получила после продажи движимого имущества.

Сбережения семьи:

4 тысячи долларов;

3 тысячи евро;

1,6 миллиона гривен.

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