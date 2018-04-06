Выбрали самую красивую в мире банкноту 2017 года
Швейцарская купюра в 10 франков признана самой красивой банкнотой года в 2017 году.
Об этом сообщается на сайте Международного банкнотного сообщества (IBNS), пишет УНИАН.
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Эта банкнота вышла в обращение в октябре 2017 года и стала третьей в серии: раньше швейцарский национальный банк выпустил банкноты в 20 и 50 франков. Последняя была признана IBNS самой красивой купюрой 2016 года.
В прошлом году в мире появилось 170 новых банкнот, и отрыв кандидата от Швейцарии от конкурентов по итогам голосования оказался минимальным. Всего в конкурсе участвовали 22 банкноты из 20 стран мира.
Источник: 24 Канал
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