Выбран талисман II Европейских игр-2019: фото

Талисманом II Европейских игр, которые состоятся в Минске 21-30 июня 2019 года, выбрали рыжего лисенка Лесика.

В конкурсе приняли участие люди не только из всех уголков Беларуси, но и зарубежья. Результатом коллективного творчества стало создание не только непосредственно самого талисмана Игр, но и разработка легенды и реализации идеи созданного символа.

Читайте также: "Шахтер" под руководством Фонсеки повторил антирекорд Лиги чемпионов и может ухудшить ситуацию

Лисенок Лесик – талисман II Европейских игр-2019

Лесик – веселый, азартный и по-белорусски дружелюбный и дружескый зверек. О том, что 2019-й будет самым ярким годом в жизни Лесика, да и в спортивной жизни Европы, говорит надпись на его кепочке. Зеленый цвет на футболке означает развитие и гармонию, а черные шорты – дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о стойкости персонажа, а красный отражает его энергичность, – говорится в описании.