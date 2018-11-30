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      Выбран талисман II Европейских игр-2019: фото

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      II Европейские игры состоятся в Минске 21-30 июня 2019 года
      II Европейские игры состоятся в Минске 21-30 июня 2019 года / Минск 2019

      Талисманом II Европейских игр, которые состоятся в Минске 21-30 июня 2019 года, выбрали рыжего лисенка Лесика.

      В конкурсе приняли участие люди не только из всех уголков Беларуси, но и зарубежья. Результатом коллективного творчества стало создание не только непосредственно самого талисмана Игр, но и разработка легенды и реализации идеи созданного символа.

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      Лисенок Лесик – талисман II Европейских игр-2019

      Лесик – веселый, азартный и по-белорусски дружелюбный и дружескый зверек. О том, что 2019-й будет самым ярким годом в жизни Лесика, да и в спортивной жизни Европы, говорит надпись на его кепочке. Зеленый цвет на футболке означает развитие и гармонию, а черные шорты – дисциплину и решительность. Желтая шерстка говорит о его жизнерадостности, синие ботинки свидетельствуют о стойкости персонажа, а красный отражает его энергичность, – говорится в описании.

      Теги: Спорт Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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